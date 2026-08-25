Вся основа замешивается в одной миске за несколько минут, а само блюдо выпекается прямо на обычной сковороде под крышкой.

Как приготовить "ленивые" хачапури?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 столовых ложек муки;

– 1 яйцо;

– 250 миллилитров молока;

– 200 граммов сыра сулугуни;

– соль по вкусу.

Приготовление: