"Ліниві" кабачкові хачапурі за 15 хвилин: найкращий рецепт, який ви знайдете цього літа

Коли оладки вже набридли, а кабачки вдома не переводяться, час приготувати щось цікавіше! Кабачкові хачапурі — це ідеальний компроміс: рум’яна скоринка, тягуча сирна начинка, ароматна зелень і мінімум часу на кухні.

Традиційні грузинські хачапурі вражають своїм різноманіттям, але для швидкої щоденної кухні ідеально підходять сучасні овочеві інтерпретації. Додавання кабачка перетворює випічку на легшу та менш калорійну страву, а соковитий сир та ароматна зелень гарантують той самий улюблений, багатий смак. Як приготувати кабачкові хачапурі? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 1 середній кабачок;

– 1 яйце;

– 40 – 50 грамів борошна;

– 100 грамів тертого сиру;

– зелень;

– сіль, спеції та приправ до смаку. Ідеальний спосіб використати кабачки: дивіться відео Приготування: Натріть кабачок на великій тертці та обов’язково відтисніть руками зайвий сік, щоб тісто не вийшло надто рідким. Додайте решту інгредієнтів і ретельно вимішайте масу до однорідного стану. Добре розігрійте сковороду, змащену невеликою кількістю олії або масла гхі. Викладіть кабачкову масу та смажте на середньому вогні з одного боку до появи апетитної золотавої скоринки. Обережно переверніть хачапурі на інший бік (накрийте сковороду пласкою тарілкою, переверніть корж на неї, а потім зсуньте назад у сковороду). Доведіть страву до готовності на мінімальному вогні під закритою кришкою.