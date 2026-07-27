Традиционные грузинские хачапури поражают разнообразием, но для быстрой ежедневной кухни идеально подходят современные овощные интерпретации. Добавление кабачка превращает выпечку в более легкое и менее калорийное блюдо, а сочный сыр и ароматная зелень гарантируют тот же любимый, богатый вкус.

Как приготовить кабачковые хачапури?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций : 2

Ингредиенты:

– 1 средний кабачок;

– 1 яйцо;

– 40 – 50 граммов муки;

– 100 граммов тертого сыра;

– зелень;

– соль, специи и приправы по вкусу.

Идеальный способ использовать кабачки: смотрите видео

Приготовление :