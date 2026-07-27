Коли оладки вже набридли, а кабачки вдома не переводяться, час приготувати щось цікавіше! Кабачкові хачапурі — це ідеальний компроміс: рум’яна скоринка, тягуча сирна начинка, ароматна зелень і мінімум часу на кухні.