Традиційні грузинські хачапурі вражають своїм різноманіттям, але для швидкої щоденної кухні ідеально підходять сучасні овочеві інтерпретації. Додавання кабачка перетворює випічку на легшу та менш калорійну страву, а соковитий сир та ароматна зелень гарантують той самий улюблений, багатий смак.
Як приготувати кабачкові хачапурі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 середній кабачок;
– 1 яйце;
– 40 – 50 грамів борошна;
– 100 грамів тертого сиру;
– зелень;
– сіль, спеції та приправ до смаку.
Ідеальний спосіб використати кабачки: дивіться відео
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- Натріть кабачок на великій тертці та обов’язково відтисніть руками зайвий сік, щоб тісто не вийшло надто рідким.
- Додайте решту інгредієнтів і ретельно вимішайте масу до однорідного стану.
- Добре розігрійте сковороду, змащену невеликою кількістю олії або масла гхі.
- Викладіть кабачкову масу та смажте на середньому вогні з одного боку до появи апетитної золотавої скоринки.
- Обережно переверніть хачапурі на інший бік (накрийте сковороду пласкою тарілкою, переверніть корж на неї, а потім зсуньте назад у сковороду).
- Доведіть страву до готовності на мінімальному вогні під закритою кришкою.