"Леопардові" млинці розривають усі тренди: рецепт, з яким сніданок буде незабутнім
- Млинці популярні не тільки на Масницю, а й підходять для щоденного сніданку.
- Важливо дати тісту постояти, щоб активізувалася клейковина, і млинці вийшли міцними.
Млинці актуальні не лише на Масницю – це чудовий сніданок на кожен день. А з оригінальним рецептом вони ще й не набридатимуть!
"Леопардові" млинці – це справжній хіт, який вам неодмінно варто спробувати. Цей той випадок, коли для шедевра не треба багато зусиль. А щоб все пройшло на "відмінно", найкраще скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.
Як приготувати "леопардові" млинці?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 мілілітрів теплого молока;
– 190 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– 50 грамів цукру;
– 2 яйця;
– какао-порошок;
– трохи молока для регулювання консистенції.
Готуємо трендові млинці: відео
Приготування:
- Почніть із замішування базового тіста. Збийте яйця з цукром і дрібкою солі, влийте половину теплого молока та всипте все борошно, ретельно перемішуючи вінчиком.
- Після цього додайте решту молока та розтоплене масло, довівши суміш до однорідності. Отриману масу розділіть на три частини різного об’єму для створення градієнта кольорів.
- Найбільшу частину залиште світлою – це буде основне тло. Щоб млинці вийшли тонкими та ніжними, додайте в цю порцію ще трохи молока, зробивши її максимально текучою.
- Для середнього кольору (майбутніх плям) відберіть меншу частину тіста та просійте в неї приблизно 1 – 1,5 чайної ложки какао, домішуючи його порціями до отримання ніжного світло-шоколадного відтінку.
- Для найтемнішого контуру візьміть найменшу порцію тіста, додайте в неї 3 – 4 чайні ложки какао та обов’язково розбавте молоком, щоб суміш залишалася пластичною і не була занадто густою.
- Процес смаження вимагає особливої техніки. Добре розігрійте сковороду, змастіть її краплею олії та обов’язково вимкніть вогонь перед нанесенням малюнка.
- Спочатку сформуйте маленькі світло-коричневі цятки, а навколо них зробіть темні обриси за допомогою найтемнішого тіста.
- Тільки після цього знову увімкніть мінімальний вогонь і зачекайте близько 40 секунд, поки візерунок повністю "схопиться". На завершення залийте зверху основне світле тісто, рівномірно розподіляючи його поверх малюнка. Готуйте на повільному вогні, доки весь млинець не стане матовим.
- Потім знову вимкніть плиту та переверніть млинець на інший бік лише на кілька секунд. Це дозволить зберегти чіткість і яскравість леопардового принту, не даючи лицьовій стороні занадто засмажитися.
Чи треба дати тісту постояти?
Щоб жоден млинець не вийшов глевким, важливо залишити тісто на 10 – 15 хвилин. Це простий крок, який гарантує ідеальний результат, розповідає Beszamel.
За цей час активується клейковина з борошна. Це зробить млинці смачними та міцними.
