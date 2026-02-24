"Леопардові" млинці розривають усі тренди: рецепт, з яким сніданок буде незабутнім

Млинці актуальні не лише на Масницю – це чудовий сніданок на кожен день. А з оригінальним рецептом вони ще й не набридатимуть!

"Леопардові" млинці – це справжній хіт, який вам неодмінно варто спробувати. Цей той випадок, коли для шедевра не треба багато зусиль. А щоб все пройшло на "відмінно", найкраще скористатися рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної.

Як приготувати "леопардові" млинці?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 450 мілілітрів теплого молока;

– 190 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– 50 грамів цукру;

– 2 яйця;

– какао-порошок;

– трохи молока для регулювання консистенції.

Готуємо трендові млинці: відео

Приготування:

Почніть із замішування базового тіста. Збийте яйця з цукром і дрібкою солі, влийте половину теплого молока та всипте все борошно, ретельно перемішуючи вінчиком. Після цього додайте решту молока та розтоплене масло, довівши суміш до однорідності. Отриману масу розділіть на три частини різного об’єму для створення градієнта кольорів. Найбільшу частину залиште світлою – це буде основне тло. Щоб млинці вийшли тонкими та ніжними, додайте в цю порцію ще трохи молока, зробивши її максимально текучою. Для середнього кольору (майбутніх плям) відберіть меншу частину тіста та просійте в неї приблизно 1 – 1,5 чайної ложки какао, домішуючи його порціями до отримання ніжного світло-шоколадного відтінку. Для найтемнішого контуру візьміть найменшу порцію тіста, додайте в неї 3 – 4 чайні ложки какао та обов’язково розбавте молоком, щоб суміш залишалася пластичною і не була занадто густою. Процес смаження вимагає особливої техніки. Добре розігрійте сковороду, змастіть її краплею олії та обов’язково вимкніть вогонь перед нанесенням малюнка. Спочатку сформуйте маленькі світло-коричневі цятки, а навколо них зробіть темні обриси за допомогою найтемнішого тіста. Тільки після цього знову увімкніть мінімальний вогонь і зачекайте близько 40 секунд, поки візерунок повністю "схопиться". На завершення залийте зверху основне світле тісто, рівномірно розподіляючи його поверх малюнка. Готуйте на повільному вогні, доки весь млинець не стане матовим. Потім знову вимкніть плиту та переверніть млинець на інший бік лише на кілька секунд. Це дозволить зберегти чіткість і яскравість леопардового принту, не даючи лицьовій стороні занадто засмажитися.

Чи треба дати тісту постояти?

Щоб жоден млинець не вийшов глевким, важливо залишити тісто на 10 – 15 хвилин. Це простий крок, який гарантує ідеальний результат, розповідає Beszamel.

За цей час активується клейковина з борошна. Це зробить млинці смачними та міцними.

