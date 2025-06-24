Він дійсно існує: як зробити освіжаючий лимонад з черешень – ви мусите спробувати цей напій

Лимонад з черешні стане ідеальним порятунком у спеку та доповненням до сімейної трапези. Готувати його просто, а результат завжди виходить неймовірним.

Лимонад з черешні – доволі оригінальний напій, який точно не один раз стане вам у пригоді. Його приготування займе не так багато часу, а результат точно потішить усіх близьких, розповідає 24 Канал.

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Рецепт лимонаду з черешні

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 літри

Інгредієнти:

– 1 літр звичайної води;

– 1 літр газованої води;

– 500 грамів черешні;

– 100 грамів цукру;

– 1 лимон;

– кілька гілочок мʼяти;

– лід для подачі.

Приготування:

Добре промийте черешні під проточною водою та видаліть кісточки. Для зручності скористайтесь спеціальним пресом або шпажкою. Закип’ятіть воду, додайте до неї цукор і розмішуйте, поки він повністю не розчиниться. Висипте в сироп підготовлені ягоди та проваріть кілька хвилин. Залиште охолонути. Наріжте лимон невеликими скибочками. Листя м’яти злегка помніть руками, щоб вони пустили аромат, і додайте разом із лимоном до остиглого сиропу. Долийте газовану воду, ретельно все перемішайте. Розлийте напій у склянки, додайте кубики льоду. За бажанням прикрасьте листочками м’яти чи скибкою лимона.

Смачного!

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