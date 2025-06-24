Лимонад из черешни – довольно оригинальный напиток, который точно не один раз вам пригодится. Его приготовление займет не так много времени, а результат точно порадует всех близких, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт лимонада из черешни

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2 литра

Ингредиенты:
– 1 литр обычной воды;
– 1 литр газированной воды;
– 500 граммов черешни;
– 100 граммов сахара;
– 1 лимон;
– несколько веточек мяты;
– лед для подачи.

Приготовление:

  1. Хорошо промойте черешни под проточной водой и удалите косточки. Для удобства воспользуйтесь специальным прессом или шпажкой.

  2. Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и размешивайте, пока он полностью не растворится. Высыпьте в сироп подготовленные ягоды и проварите несколько минут. Оставьте остыть.

  3. Нарежьте лимон небольшими ломтиками. Листья мяты слегка помните руками, чтобы они пустили аромат, и добавьте вместе с лимоном к остывшему сиропу.

  4. Долейте газированную воду, тщательно все перемешайте. Разлейте напиток в стаканы, добавьте кубики льда. По желанию украсьте листочками мяты или ломтиком лимона.

Приятного аппетита!

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