Лимонад из черешни – довольно оригинальный напиток, который точно не один раз вам пригодится. Его приготовление займет не так много времени, а результат точно порадует всех близких, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт лимонада из черешни

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2 литра

Ингредиенты:

– 1 литр обычной воды;

– 1 литр газированной воды;

– 500 граммов черешни;

– 100 граммов сахара;

– 1 лимон;

– несколько веточек мяты;

– лед для подачи.

Приготовление:

Хорошо промойте черешни под проточной водой и удалите косточки. Для удобства воспользуйтесь специальным прессом или шпажкой. Вскипятите воду, добавьте в нее сахар и размешивайте, пока он полностью не растворится. Высыпьте в сироп подготовленные ягоды и проварите несколько минут. Оставьте остыть. Нарежьте лимон небольшими ломтиками. Листья мяты слегка помните руками, чтобы они пустили аромат, и добавьте вместе с лимоном к остывшему сиропу. Долейте газированную воду, тщательно все перемешайте. Разлейте напиток в стаканы, добавьте кубики льда. По желанию украсьте листочками мяты или ломтиком лимона.

Приятного аппетита!

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