Лимонад з черешні – доволі оригінальний напій, який точно не один раз стане вам у пригоді. Його приготування займе не так багато часу, а результат точно потішить усіх близьких, розповідає 24 Канал.
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Рецепт лимонаду з черешні
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2 літри
Інгредієнти:
– 1 літр звичайної води;
– 1 літр газованої води;
– 500 грамів черешні;
– 100 грамів цукру;
– 1 лимон;
– кілька гілочок мʼяти;
– лід для подачі.
Приготування:
Добре промийте черешні під проточною водою та видаліть кісточки. Для зручності скористайтесь спеціальним пресом або шпажкою.
Закип’ятіть воду, додайте до неї цукор і розмішуйте, поки він повністю не розчиниться. Висипте в сироп підготовлені ягоди та проваріть кілька хвилин. Залиште охолонути.
Наріжте лимон невеликими скибочками. Листя м’яти злегка помніть руками, щоб вони пустили аромат, і додайте разом із лимоном до остиглого сиропу.
Долийте газовану воду, ретельно все перемішайте. Розлийте напій у склянки, додайте кубики льоду. За бажанням прикрасьте листочками м’яти чи скибкою лимона.
Смачного!
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