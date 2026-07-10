Найсмачніший лимонад літа: готуємо засіб проти спеки з кавуна

Наближається сезон кавунів, тож варто скористатися цим на повну. Їх можна не просто їсти – напої вийдуть просто неперевершеними!

Секрет насиченого напою – у замороженому кавуні. Вам точно захочеться постійно мати в холодильнику цю порцію задоволення за рецептом yanni.cooking.

Як зробити лимонад з кавуна?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– кавун (частину наріжте кубиками та заморозьте);

– охолоджена м’якоть кавуна;

– сік 1 – 2 лимонів;

– 500 – 700 мілілітрів холодної води;

– свіжа м’ята;

– мед або цукор за бажанням.

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Приготування: