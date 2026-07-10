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10 липня, 18:00
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Найсмачніший лимонад літа: готуємо засіб проти спеки з кавуна

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Наближається сезон кавунів, тож варто скористатися цим на повну. Їх можна не просто їсти – напої вийдуть просто неперевершеними!

Секрет насиченого напою – у замороженому кавуні. Вам точно захочеться постійно мати в холодильнику цю порцію задоволення за рецептом yanni.cooking

Як зробити лимонад з кавуна? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій:

Інгредієнти: 
– кавун (частину наріжте кубиками та заморозьте);
– охолоджена м’якоть кавуна;
– сік 1 – 2 лимонів;
– 500 – 700 мілілітрів холодної води;
– свіжа м’ята;
– мед або цукор за бажанням. 

Цей напій вас вразить: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Спершу заздалегідь заморозьте частину кавунової м'якоті, нарізавши її невеликими кубиками.
  2. Свіжий кавун, що залишився, ретельно перебийте блендером до однорідного стану.
  3. До отриманого пюре влийте трохи лимонного соку, прохолодну воду, а також додайте мед або цукор, якщо любите солодші напої.
  4. Добре все перемішайте та киньте кілька свіжих листочків м'яти для аромату.
  5. На завершення розкладіть по склянках підготовлені кавунові кубики льоду та залийте їх яскравим лимонадом.

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