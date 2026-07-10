Секрет насиченого напою – у замороженому кавуні. Вам точно захочеться постійно мати в холодильнику цю порцію задоволення за рецептом yanni.cooking.
Як зробити лимонад з кавуна?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– кавун (частину наріжте кубиками та заморозьте);
– охолоджена м’якоть кавуна;
– сік 1 – 2 лимонів;
– 500 – 700 мілілітрів холодної води;
– свіжа м’ята;
– мед або цукор за бажанням.
Цей напій вас вразить: дивіться відео
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- Спершу заздалегідь заморозьте частину кавунової м'якоті, нарізавши її невеликими кубиками.
- Свіжий кавун, що залишився, ретельно перебийте блендером до однорідного стану.
- До отриманого пюре влийте трохи лимонного соку, прохолодну воду, а також додайте мед або цукор, якщо любите солодші напої.
- Добре все перемішайте та киньте кілька свіжих листочків м'яти для аромату.
- На завершення розкладіть по склянках підготовлені кавунові кубики льоду та залийте їх яскравим лимонадом.