Секрет насыщенного напитка – в замороженном арбузе. Вам точно захочется всегда иметь в холодильнике эту порцию удовольствия по рецепту yanni.cooking.
Как приготовить лимонад из арбуза?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– арбуз (часть нарежьте кубиками и заморозьте);
– охлажденная мякоть арбуза;
– сок 1–2 лимонов;
– 500–700 миллилитров холодной воды;
– свежая мята;
– мед или сахар по желанию.
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- Сначала заранее заморозьте часть арбузной мякоти, нарезав ее небольшими кубиками.
- Оставшуюся свежую арбузную мякоть тщательно измельчите блендером до однородной консистенции.
- В полученное пюре влейте немного лимонного сока, прохладную воду, а также добавьте мед или сахар, если любите более сладкие напитки.
- Хорошо все перемешайте и добавьте несколько свежих листиков мяты для аромата.
- В завершение разложите по стаканам подготовленные арбузные кубики льда и залейте их ярким лимонадом.