Секрет насыщенного напитка – в замороженном арбузе. Вам точно захочется всегда иметь в холодильнике эту порцию удовольствия по рецепту yanni.cooking.

Как приготовить лимонад из арбуза?

Время: 15 минут

минут Порций: 4

Ингредиенты:

– арбуз (часть нарежьте кубиками и заморозьте);

– охлажденная мякоть арбуза;

– сок 1–2 лимонов;

– 500–700 миллилитров холодной воды;

– свежая мята;

– мед или сахар по желанию.

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Приготовление: