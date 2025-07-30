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Новини Смачно Випічка і десерти Ліниві еклери буквально за 5 хвилин і без випікання: швидшого десерту вже не придумати
30 липня, 14:00
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Ліниві еклери буквально за 5 хвилин і без випікання: швидшого десерту вже не придумати

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Ліниві тістечка-еклери – ідеальний десерт для тих, хто хоче швидке і смачне доповнення до чаю та кави.
  • Цей простий рецепт дозволяє насолоджуватися неймовірними ласощами вже за лічені хвилини та з мінімальними зусиллями.

Нерідко так хочеться чогось солоденького до кави, але витрачати чимало часу на приготування – лінь. На щастя, існує безліч рецептів швидких десертів, серед яких і ліниві тістечка-еклери.

Їх можна приготувати всього за 7 хвилин без духовки та складного тіста. Рецептом лінивих еклерів ділиться 24 Канал з посиланням на фудблогера Алекса Міля.

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Як приготувати ліниві тістечка-еклери?

  • Час: 7 хвилин
  • Порції: 8

Інгредієнти:
– 16 штук печива савоярді;
– 200 мілілітрів жирних вершків;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 250 грамів маскарпоне;
– молоко; 
– кокосова стружка;
– ягоди для прикраси.

Покроковий рецепт лінивих еклерів: дивіться відео

Приготування:

  1. Для крему збийте маскарпоне із пудрою та жирними вершками – приблизно 1,5 хвилини на середніх оборотах.
     
  2. Викладіть печиво і нанесіть на нього крем. Зверху друге печиво та злегка притисніть їх.
     
  3. Дуже легко змочіть у молоці та обваляйте у кокосовій стружці.
     
  4. Викладіть тістечка боком, нанесіть зверху крем та прикрасьте свіжими ягодами.

Готово!

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