Вечеря за 20 хвилин: рецепт смачних лінивих пельменів

Ви коли-небудь готували вечерю за 20 хвилин? Це щось з області фантастики, проте це реальність. Приготуйте ліниві пельмені за цим рецептом. І ключове тут слово – ліниві.

На своєму YouTube-каналі фудблогерка Anny Cooking поділилася дійсно простим і швидким рецептом приготування улюбленої страви. Ваші діти точно оцінять цю вечерю, а у вас ще залишиться час на себе.

Дивіться також Піца "Олів’є" для дорослих та дітей: знайомий смак у новому форматі

Ліниві пельмені: покроковий рецепт

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

500 грамів фаршу;

1 велика цибулина;

зелень (кріп, петрушка);

200 грамів борошна;

сіль, перець;

вода.

Готуємо ліниві пельмені за 20 хвилин: дивіться відео

Приготування:

Для початку треба натерти цибулю та нашаткувати зелень. Тепер поєднайте з фаршем цибулю та зелень і додайте сіль і перець. Далі треба накатати з фаршу багато кульок. З цієї кількості інгредієнтів може вийти 35 – 40 пельменів. Тепер треба занурити мʼясні кульки у воду, а потім обваляти у борошні. І так треба зробити 3 – 4 рази. Коли усі кульки будуть готові, зваріть їх у підсоленій воді буквально 3 хвилини від моменту спливання. Подавайте зі сметаною!

Часниковий соус до пельменів

Авторка рецепта лінивих пельменів радить подавати їх зі сметаною, а ми радимо спробувати легкий смачний часниковий соус. Для цього вам знадобиться лише лимон, часник, оливкова олія та сіль, пише A Beautiful mess.

Для початку треба очистити часник. Далі у кухонний комбайн додайте часник, лимонний сік і сіль. Подрібніть до стану пюре. Додавайте олію порціями або тонкою цівкою під час роботи комбайна.

Якщо треба, то використовуйте гумову лопатку, щоб зчищати масу зі стінок для однорідного перемішування. Готова суміш за консистенцією чимось має нагадувати картопляне пюре. Цей соус ви можете використовувати одразу або зберігати його в герметичному контейнері в холодильнику до 5 днів. Чим довше соус стоятиме, тим насиченішим буде його смак.

Що ще смачного приготувати?