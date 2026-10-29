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29 жовтня, 08:40
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Рятівний сніданок на сковороді: як приготувати пухкі ліниві пиріжки з ковбасою та зеленню

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Коли хочеться домашньої випічки, але немає часу на довге дріжджове бродіння та розкачування тіста, виручають ліниві пиріжки на сковороді. Усе замішується в 1 мисці за лічені хвилини: начинка кладеться прямо в основу, а на розігріту сковороду маса викладається звичайною ложкою, як оладки.

Секрет особливої пишності та легкості тут полягає в додаванні кукурудзяного або картопляного крохмалю разом із борошном. Завдяки крохмалю тісто всередині виходить напрочуд ніжним, пористим і не стає гумовим навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".

Як приготувати пиріжки з ковбасою на сніданок? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти: 
рідка основа: 
– 300 мілілітрів теплого кефіру жирністю від 2,5%; 
– 1 куряче яйце; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі; 
– 1/2 чайної ложки харчової соди; 
суха суміш: 
– 200 грамів пшеничного борошна; 
– 50 грамів крохмалю; начинка та смаження: 
– 200 грамів вареної або напівкопченої ковбаси; 
– 1 пучок свіжого кропу; 
– 40 – 50 мілілітрів рослинної олії для смаження.

Приготування

  1. У теплий кефір додайте яйце, цукор і сіль, збийте вінчиком до розчинення крупинок.
  2. Просійте борошно з крохмалем, вмішайте в кефір до утворення густого в'язкого тіста, після чого додайте соду та ще раз вимішайте.
  3. Ковбасу поріжте дрібними кубиками, кріп подрібніть і вмішайте їх у тісто.
  4. Розігрійте в сковороді олію, викладайте масу столовою ложкою та смажте на помірному вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
  5. Подавайте до столу гарячими – можна додати улюблений соус. 

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