Рятівний сніданок на сковороді: як приготувати пухкі ліниві пиріжки з ковбасою та зеленню

Швидкий та апетитний сніданок з ковбасою / "Господинька"
Коли хочеться домашньої випічки, але немає часу на довге дріжджове бродіння та розкачування тіста, виручають ліниві пиріжки на сковороді. Усе замішується в 1 мисці за лічені хвилини: начинка кладеться прямо в основу, а на розігріту сковороду маса викладається звичайною ложкою, як оладки.
Секрет особливої пишності та легкості тут полягає в додаванні кукурудзяного або картопляного крохмалю разом із борошном. Завдяки крохмалю тісто всередині виходить напрочуд ніжним, пористим і не стає гумовим навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".
Як приготувати пиріжки з ковбасою на сніданок?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
рідка основа:
– 300 мілілітрів теплого кефіру жирністю від 2,5%;
– 1 куряче яйце;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
суха суміш:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 50 грамів крохмалю; начинка та смаження:
– 200 грамів вареної або напівкопченої ковбаси;
– 1 пучок свіжого кропу;
– 40 – 50 мілілітрів рослинної олії для смаження.
Приготування:
- У теплий кефір додайте яйце, цукор і сіль, збийте вінчиком до розчинення крупинок.
- Просійте борошно з крохмалем, вмішайте в кефір до утворення густого в'язкого тіста, після чого додайте соду та ще раз вимішайте.
- Ковбасу поріжте дрібними кубиками, кріп подрібніть і вмішайте їх у тісто.
- Розігрійте в сковороді олію, викладайте масу столовою ложкою та смажте на помірному вогні приблизно по 2 хвилини з кожного боку до рум'яної скоринки.
- Подавайте до столу гарячими – можна додати улюблений соус.
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