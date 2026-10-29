Рятівний сніданок на сковороді: як приготувати пухкі ліниві пиріжки з ковбасою та зеленню

Секрет особливої пишності та легкості тут полягає в додаванні кукурудзяного або картопляного крохмалю разом із борошном. Завдяки крохмалю тісто всередині виходить напрочуд ніжним, пористим і не стає гумовим навіть після повного охолодження, розповідає "Господинька".

Adv

Як приготувати пиріжки з ковбасою на сніданок?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

рідка основа:

– 300 мілілітрів теплого кефіру жирністю від 2,5%;

– 1 куряче яйце;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

суха суміш:

– 200 грамів пшеничного борошна;

– 50 грамів крохмалю; начинка та смаження:

– 200 грамів вареної або напівкопченої ковбаси;

– 1 пучок свіжого кропу;

– 40 – 50 мілілітрів рослинної олії для смаження.

Приготування: