Спасительный завтрак на сковороде: как приготовить пышные "ленивые" пирожки с колбасой и зеленью

Быстрый и аппетитный завтрак с колбасой / "Господинька"
Когда хочется домашней выпечки, но нет времени на длительное брожение дрожжей и раскатывание теста, на помощь приходят "ленивые" пирожки на сковороде. Все замешивается в одной миске за считанные минуты: начинка кладется прямо в тесто, а на разогретую сковороду масса выкладывается обычной ложкой, как оладьи.
Секрет особой пышности и легкости здесь заключается в добавлении кукурузного или картофельного крахмала вместе с мукой. Благодаря крахмалу тесто внутри получается удивительно нежным, пористым и не становится резиновым даже после полного остывания, рассказывает "Господинька".
Как приготовить пирожки с колбасой на завтрак?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
жидкая основа:
– 300 миллилитров теплого кефира жирностью от 2,5%;
– 1 куриное яйцо;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1/2 чайной ложки поваренной соли;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
сухая смесь:
– 200 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов крахмала; начинка и жарка:
– 200 граммов вареной или полукопченой колбасы;
– 1 пучок свежего укропа;
– 40–50 миллилитров растительного масла для жарки.
Приготовление:
- В теплый кефир добавьте яйцо, сахар и соль, взбейте венчиком до растворения крупинок.
- Просейте муку с крахмалом, введите в кефир до образования густого вязкого теста, после чего добавьте соду и еще раз перемешайте.
- Колбасу нарежьте мелкими кубиками, укроп измельчите и добавьте их в тесто.
- Разогрейте в сковороде растительное масло, выкладывайте тесто столовой ложкой и жарьте на умеренном огне примерно по 2 минуты с каждой стороны до появления румяной корочки.
- Подавайте к столу горячими – можно добавить любимый соус.
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