Ціла миска "лінивих" вареників з кількох картоплин: рецепт на кожен день

Коли хочеться справжньої домашньої затишної страви, але зовсім немає часу розкочувати тонке тісто та виліплювати кожен вареник, на допомогу приходить цей перевірений рецепт. Затрат сил менше, а результат не менш захопливий.

"Ліниві" картопляні вареники, які знають у народі як палюшки, виходять неймовірно повітряними, м'якими й ніжними. Вони не розварюються, приємно тримають форму, а в поєднанні з золотистою, злегка солодкавою засмажкою на суміші вершкового масла й олії перетворюються на розкішну ситну вечерю. Як приготувати апетитні "ліниві" вареники з картоплі? Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 3 Інгредієнти:

– 300 грамів картоплі;

– 100 грамів борошна;

– 1 яйце;

– 15 грамів вершкового масла;

– пів чайної ложки солі;

цибулева засмажка:

– 1 велика цибулина;

– 15 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки соняшникової олії. Приготування: Картоплю ретельно очистьте від шкірки, наріжте середніми шматочками й відваріть у підсоленій воді до повної м'якості. Воду злийте без залишку, гарячі бульби ретельно розімніть товкачиком до однорідного гладкого стану без грудочок і дайте охолонути до кімнатної температури. Якщо ви використовуєте вчорашнє пюре, це суттєво зекономить час – головне, щоб воно було густим і без зайвої рідини. В остиглу картопляну масу вбийте яйце, додайте м'яке вершкове масло кімнатної температури та сіль. Якщо пюре вже містило сіль, відрегулюйте її кількість на свій смак. Всипте просіяне борошно й швидко замісіть м'яке, еластичне тісто. Воно має залишатися злегка липким і дуже ніжним, тому не варто забивати його надмірною кількістю борошна, аби готові вареники не вийшли гумовими. Робочу поверхню щедро присипте борошном. Тісто розділіть на дві-три рівні частини, з кожної акуратно сформуйте видовжений джгутик завтовшки приблизно півтора-два сантиметри. Наріжте джгутики на невеликі шматочки такої ж довжини. Зрізи злегка обкачайте в борошні, а подушечкою пальця зробіть посередині кожного вареника легке заглиблення – саме в ньому пізніше затримуватиметься смачна цибулева підлива. У широкій каструлі закип'ятіть воду, додайте дрібку солі та опускайте вареники невеликими партіями, аби їм не було тісно. Обережно проведіть шумівкою по дну, не даючи шматочкам прилипнути. Після того як вареники спливуть на поверхню, варіть їх рівно дві хвилини при помірному кипінні, після чого дістаньте шумівкою на підігріту тарілку. Для ароматної заправки цибулю наріжте дрібним кубиком. На пательні розігрійте олію разом із вершковим маслом, всипте цибулю та обсмажуйте її на середньому вогні до красивого прозоро-золотавого відтінку й солодкуватого аромату. Гарячі вареники полийте ароматною засмажкою прямо зі сковороди, злегка струсніть посуд і одразу подавайте до столу, за бажанням доповнивши свіжою сметаною.