"Ліниві" картопляні вареники, які знають у народі як палюшки, виходять неймовірно повітряними, м'якими й ніжними. Вони не розварюються, приємно тримають форму, а в поєднанні з золотистою, злегка солодкавою засмажкою на суміші вершкового масла й олії перетворюються на розкішну ситну вечерю.
Як приготувати апетитні "ліниві" вареники з картоплі?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 3
Інгредієнти:
– 300 грамів картоплі;
– 100 грамів борошна;
– 1 яйце;
– 15 грамів вершкового масла;
– пів чайної ложки солі;
цибулева засмажка:
– 1 велика цибулина;
– 15 грамів вершкового масла;
– 2 столові ложки соняшникової олії.
Приготування:
- Картоплю ретельно очистьте від шкірки, наріжте середніми шматочками й відваріть у підсоленій воді до повної м'якості.
- Воду злийте без залишку, гарячі бульби ретельно розімніть товкачиком до однорідного гладкого стану без грудочок і дайте охолонути до кімнатної температури.
- Якщо ви використовуєте вчорашнє пюре, це суттєво зекономить час – головне, щоб воно було густим і без зайвої рідини.
- В остиглу картопляну масу вбийте яйце, додайте м'яке вершкове масло кімнатної температури та сіль.
- Якщо пюре вже містило сіль, відрегулюйте її кількість на свій смак.
- Всипте просіяне борошно й швидко замісіть м'яке, еластичне тісто.
- Воно має залишатися злегка липким і дуже ніжним, тому не варто забивати його надмірною кількістю борошна, аби готові вареники не вийшли гумовими.
- Робочу поверхню щедро присипте борошном.
- Тісто розділіть на дві-три рівні частини, з кожної акуратно сформуйте видовжений джгутик завтовшки приблизно півтора-два сантиметри.
- Наріжте джгутики на невеликі шматочки такої ж довжини.
- Зрізи злегка обкачайте в борошні, а подушечкою пальця зробіть посередині кожного вареника легке заглиблення – саме в ньому пізніше затримуватиметься смачна цибулева підлива.
- У широкій каструлі закип'ятіть воду, додайте дрібку солі та опускайте вареники невеликими партіями, аби їм не було тісно.
- Обережно проведіть шумівкою по дну, не даючи шматочкам прилипнути.
- Після того як вареники спливуть на поверхню, варіть їх рівно дві хвилини при помірному кипінні, після чого дістаньте шумівкою на підігріту тарілку.
- Для ароматної заправки цибулю наріжте дрібним кубиком.
- На пательні розігрійте олію разом із вершковим маслом, всипте цибулю та обсмажуйте її на середньому вогні до красивого прозоро-золотавого відтінку й солодкуватого аромату.
- Гарячі вареники полийте ароматною засмажкою прямо зі сковороди, злегка струсніть посуд і одразу подавайте до столу, за бажанням доповнивши свіжою сметаною.