"Ленивые" картофельные вареники, известные в народе как палюшки, получаются невероятно воздушными, мягкими и нежными. Они не развариваются, хорошо держат форму, а в сочетании с золотистой, слегка сладковатой поджаркой на смеси сливочного и растительного масла превращаются в роскошный сытный ужин.
Как приготовить аппетитные "ленивые" вареники из картофеля?
- Время: 40 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 300 граммов картофеля;
– 100 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 15 граммов сливочного масла;
– половина чайной ложки соли;
луковая зажарка:
– 1 большая луковица;
– 15 граммов сливочного масла;
– 2 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
- Картофель тщательно очистите от кожуры, нарежьте средними кусочками и отварите в подсоленной воде до полной мягкости.
- Воду слейте до конца, горячие клубни тщательно разотрите толкушкой до однородной гладкой консистенции без комочков и дайте остыть до комнатной температуры.
- Если вы используете вчерашнее пюре, это существенно сэкономит время – главное, чтобы оно было густым и без лишней жидкости.
- В остывшую картофельную массу вбейте яйцо, добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры и соль.
- Если в пюре уже была соль, отрегулируйте ее количество по своему вкусу.
- Всыпьте просеянную муку и быстро замесите мягкое, эластичное тесто.
- Оно должно оставаться слегка липким и очень нежным, поэтому не стоит перегружать его излишним количеством муки, чтобы готовые вареники не получились резиновыми.
- Рабочую поверхность щедро присыпьте мукой.
- Тесто разделите на две-три равные части, из каждой аккуратно сформируйте удлиненный жгутик толщиной примерно полтора-два сантиметра.
- Нарежьте жгутики на небольшие кусочки такой же длины.
- Срезы слегка обваляйте в муке, а подушечкой пальца сделайте посередине каждого вареника небольшое углубление – именно в нем позже будет скапливаться вкусная луковая подлива.
- В широкой кастрюле вскипятите воду, добавьте щепотку соли и опускайте вареники небольшими партиями, чтобы им не было тесно.
- Осторожно проведите шумовкой по дну, не давая вареникам прилипнуть.
- После того как вареники всплывут на поверхность, варите их ровно две минуты при умеренном кипении, после чего выложите шумовкой на подогретую тарелку.
- Для ароматной заправки нарежьте лук мелкими кубиками.
- На сковороде разогрейте растительное масло вместе со сливочным, высыпьте лук и обжаривайте его на среднем огне до красивого прозрачно-золотистого оттенка и сладковатого аромата.
- Горячие вареники полейте ароматной заправкой прямо со сковороды, слегка встряхните посуду и сразу подавайте к столу, по желанию дополнив свежей сметаной.