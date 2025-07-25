Ідеальне рішення для смачного ранку: швидкі ліниві вареники
- Ліниві вареники є популярною стравою серед українських господинь.
- Це чудовий спосіб подати смачний сніданок без зайвих зусиль.
Ліниві вареники здавна є одним з фаворитів українських господинь. Це чудова можливість нагадати собі традицію та отримати смачний сніданок.
Головна перевага цього рецепту – ви можете зробити заготовки та тримати їх у холодильнику до двох діб. Це чудова можливість зекономити час та приділити увагу іншим справам. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.
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Як приготувати ліниві вареники?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка манки;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 столова ложка матчі.
Приготування:
- Змішуємо сир з яйцем, далі вмішуємо всі інші інгредієнти.
- Формуємо кульки зручного розміру.
- Варимо в окропі 5 хвилин, поки не піднімуться на поверхню.
- Подаємо зі сметаною, варенням або ягідним соусом.
Смачного!
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