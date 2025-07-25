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25 липня, 08:08
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Ідеальне рішення для смачного ранку: швидкі ліниві вареники

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ліниві вареники є популярною стравою серед українських господинь.
  • Це чудовий спосіб подати смачний сніданок без зайвих зусиль.

Ліниві вареники здавна є одним з фаворитів українських господинь. Це чудова можливість нагадати собі традицію та отримати смачний сніданок.

Головна перевага цього рецепту – ви можете зробити заготовки та тримати їх у холодильнику до двох діб. Це чудова можливість зекономити час та приділити увагу іншим справам. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі

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Як приготувати ліниві вареники? 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка манки;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 столова ложка матчі.

Приготування

  1. Змішуємо сир з яйцем, далі вмішуємо всі інші інгредієнти.
  2. Формуємо кульки зручного розміру. 
  3. Варимо в окропі 5 хвилин, поки не піднімуться на поверхню. 
  4. Подаємо зі сметаною, варенням або ягідним соусом. 

Смачного!

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