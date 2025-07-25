Головна перевага цього рецепту – ви можете зробити заготовки та тримати їх у холодильнику до двох діб. Це чудова можливість зекономити час та приділити увагу іншим справам. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

Читайте також Мити чи не мити: як правильно вживати мʼясо, овочі, фрукти та ягоди

Як приготувати ліниві вареники?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 300 грамів кисломолочного сиру;
– 1 яйце;
– 1 столова ложка манки;
– 1 столова ложка борошна;
– 1 столова ложка цукрової пудри;
– 1 столова ложка матчі.

Приготування:

  1. Змішуємо сир з яйцем, далі вмішуємо всі інші інгредієнти.
  2. Формуємо кульки зручного розміру.
  3. Варимо в окропі 5 хвилин, поки не піднімуться на поверхню.
  4. Подаємо зі сметаною, варенням або ягідним соусом.

Смачного!

Він кращий за лимонад: як приготувати корисний квас з цикорієм.