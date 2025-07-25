Головна перевага цього рецепту – ви можете зробити заготовки та тримати їх у холодильнику до двох діб. Це чудова можливість зекономити час та приділити увагу іншим справам. 24 Канал пропонує взяти до уваги рецепт, яким поділилася переможниця "МастерШеф" Валерія Матрохіна у своєму інстаграмі.

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Як приготувати ліниві вареники?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка манки;

– 1 столова ложка борошна;

– 1 столова ложка цукрової пудри;

– 1 столова ложка матчі.

Приготування:

Змішуємо сир з яйцем, далі вмішуємо всі інші інгредієнти. Формуємо кульки зручного розміру. Варимо в окропі 5 хвилин, поки не піднімуться на поверхню. Подаємо зі сметаною, варенням або ягідним соусом.

Смачного!

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