Главное преимущество этого рецепта – вы можете сделать заготовки и держать их в холодильнике до двух суток. Это прекрасная возможность сэкономить время и уделить внимание другим делам. 24 Канал предлагает принять во внимание рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

Читайте также Мыть или не мыть: как правильно употреблять мясо, овощи, фрукты и ягоды

Как приготовить ленивые вареники?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка манки;

– 1 столовая ложка муки;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 1 столовая ложка матчи.

Приготовление:

Смешиваем творог с яйцом, далее вмешиваем все остальные ингредиенты. Формируем шарики удобного размера. Варим в кипятке 5 минут, пока не поднимутся на поверхность. Подаем со сметаной, вареньем или ягодным соусом.

Приятного аппетита!

Он лучше лимонада: как приготовить полезный квас с цикорием.