Цей салат обовʼязково стане частим гостем на вашому столі. Прості інгредієнти та вишуканий результат – це поєднання, яке завжди спрацьовує на максимум.

Хрусткі свіжі огірочки – ідеальна основа для сезонного салату. Достатньо додати до нього кілька копійчаних інгредієнтів, щоб отримати страву, яка може стати відкриттям цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати салат з огірків та плавлених сирків?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 огірки;

– 150 грамів консервованої кукурудзи;

– 2 плавлених сирки;

– 3 варених яйця;

– 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки сметани;

– кріп;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Огірки та яйця нарізаємо кубиком, сирки натираємо. Змішуємо всі інгредієнти. Заправляємо сметаною, солимо та перчимо. Найкраще поставити салат у холодильник, щоб смаки поєдналися ще краще.

Смачного!

Також варто зберегти огірочки на зиму. Ніжинський салат – чудовий варіант, який не втрачає актуальності вже роками.