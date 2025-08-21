Укр Рус
Новини Смачно Салати і закуски Один з найкращих рецептів літа: сезонний салат за 5 хвилин, який вражає ніжністю
21 серпня, 07:31
1

Один з найкращих рецептів літа: сезонний салат за 5 хвилин, який вражає ніжністю

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Для смачного салату потрібні лише огірки та кілька дешевих інгредієнтів.
  • Цей рецепт може стати відкриттям літа для кожної господині. 

Цей салат обовʼязково стане частим гостем на вашому столі. Прості інгредієнти та вишуканий результат – це поєднання, яке завжди спрацьовує на максимум.

Хрусткі свіжі огірочки – ідеальна основа для сезонного салату. Достатньо додати до нього кілька копійчаних інгредієнтів, щоб отримати страву, яка може стати відкриттям цього літа, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Смачненьке".

Як приготувати салат з огірків та плавлених сирків? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 3 огірки;
– 150 грамів консервованої кукурудзи;
– 2 плавлених сирки;
– 3 варених яйця;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 столові ложки сметани;
– кріп;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Огірки та яйця нарізаємо кубиком, сирки натираємо.
  2. Змішуємо всі інгредієнти.
  3. Заправляємо сметаною, солимо та перчимо.
  4. Найкраще поставити салат у холодильник, щоб смаки поєдналися ще краще. 

Смачного!

Також варто зберегти огірочки на зиму. Ніжинський салат – чудовий варіант, який не втрачає актуальності вже роками.  