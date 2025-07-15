Вершина ніжності літа: готуємо сирний малиновий десерт – концентрована насолода

Для того, щоб в холодильнику опинився смачний солоденький десерт, не обовʼязково довго стояти біля плити чи витрачати багато грошей. 24 Канал пропонує насолодитися сирним смаколиком, який улюблені малинові нотки роблять просто неповторним.

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Інгредієнти:

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 200 грамів малини;

– 1 чайна ложка насіння чіа;

– 100 грамів білого йогурту;

– 1 столова ложка меду;

– 15 грамів желатину;

– 100 мілілітрів мигдалевого молока.

Приготування:

Желатин залийте холодним молоком, ретельно розмішайте й залиште для набухання.

Кисломолочний сир збийте за допомогою блендера до однорідної текстури. Додайте насіння чіа, перемішайте, потім введіть малину й знову злегка перебийте блендером.

Після цього додайте натуральний йогурт і мед, добре вимішайте масу до рівномірного поєднання всіх інгредієнтів.

Желатин обережно підігрійте в мікрохвильовці до розчинення (не доводячи до кипіння) та влийте в сирну суміш. Акуратно перемішайте до однорідного стану.