Найкращі малосольні огірки сезону: робимо у мінералці

Малосольні огірочки ідеально доповнять будь-яку трапезу. Це та закуска, яку завжди раді бачити на столі і після якої не залишається нічого.

Головне у приготуванні малосольних огірочків головне – зберегти їх неповторну хрусткість. Як це зробити за допомогою мінералки – розповідає ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". Читайте також Цю полуницю потім можна сплутати зі свіжою: лайфхаки для заморожування ягоди Як зробити малосольні огірки у мінералці? Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 1 літр мінеральної сильногазованої води;

– 2 столові ложки солі;

– листя хрону;

– корінь хрону;

– листя вишні;

– листя смородини;

– гілочки кропу;

– 4 зубчики часнику. Ця закуска завжди доречна: дивіться відео Приготування: Ретельно промийте огірки, зріжте з обох боків хвостики і за бажанням замочіть їх на годину в холодній воді для максимального хрускоту. На дно ємності викладіть половину листя вишні, смородини, хрону, шматочків його кореня, гілочок кропу та розрізаних навпіл зубчиків часнику. Щільно розмістіть огірки, накрийте їх зеленню та часником, що залишилися, а потім залийте сильногазованою мінералкою, в якій заздалегідь повністю розчинили дві столові ложки солі. Накрийте кришкою і витримайте добу (спочатку 12 годин за кімнатної температури, а потім у холодильнику) – і хрустка закуска готова.