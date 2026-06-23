23 червня, 11:47
Найкращі малосольні огірки сезону: робимо у мінералці
Малосольні огірочки ідеально доповнять будь-яку трапезу. Це та закуска, яку завжди раді бачити на столі і після якої не залишається нічого.
Головне у приготуванні малосольних огірочків головне – зберегти їх неповторну хрусткість. Як це зробити за допомогою мінералки – розповідає ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".
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Як зробити малосольні огірки у мінералці?
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 1 літр мінеральної сильногазованої води;
– 2 столові ложки солі;
– листя хрону;
– корінь хрону;
– листя вишні;
– листя смородини;
– гілочки кропу;
– 4 зубчики часнику.
Ця закуска завжди доречна: дивіться відео
Приготування:
- Ретельно промийте огірки, зріжте з обох боків хвостики і за бажанням замочіть їх на годину в холодній воді для максимального хрускоту.
- На дно ємності викладіть половину листя вишні, смородини, хрону, шматочків його кореня, гілочок кропу та розрізаних навпіл зубчиків часнику.
- Щільно розмістіть огірки, накрийте їх зеленню та часником, що залишилися, а потім залийте сильногазованою мінералкою, в якій заздалегідь повністю розчинили дві столові ложки солі.
- Накрийте кришкою і витримайте добу (спочатку 12 годин за кімнатної температури, а потім у холодильнику) – і хрустка закуска готова.