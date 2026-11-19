Коли хочеться святкової випічки без зайвих калорій: рецепт соковитого мандаринового рулету
Цей мандариновий рулет – справжня знахідка для зимового чаювання, коли хочеться святкового настрою без пшеничного борошна, вершкового масла та рафінованого цукру.
Основою для ніжного коржа виступають збиті яєчні білки з кукурудзяним крохмалем, завдяки чому основа виходить невагомою, гнучкою та легко скручується без жодної тріщини. Усередині ховається делікатний крем із кисломолочного сиру та грецького йогурту, а головною родзинкою в розрізі стають цілі солодкі мандарини, викладені в ряд.
У кожному шматочку такий десерт виглядає як витвір кондитерського мистецтва, готується всього за 25 хвилин і тішить яскравим цитрусовим ароматом.
Як приготувати мандариновий рулет?
- Час: 25 хвилин + 1 година на стабілізацію
- Порцій: 6
Інгредієнти:
білкова основа:
– 4 охолоджені яєчні білки;
– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 столова ложка підсолоджувача (еритриту або стевії);
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки лимонного соку;
крем та начинка:
– 250 грамів м'якого кисломолочного сиру 5% жирності;
– 2 столові ложки густого грецького йогурту;
– 1 столова ложка підсолоджувача;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту або дрібка ваніліну;
– 4 невеликі солодкі мандарини без кісточок.
Приготування:
- Відокремте білки від жовтків, перекладіть їх у суху знежирену миску, додайте дрібку солі та лимонний сік і збийте міксером на середніх обертах до появи м'якої піни.
- Продовжуючи збивати на високій швидкості, поступово всипте підсолоджувач і доведіть масу до стійких глянцевих піків.
- Акуратно просійте у збиті білки кукурудзяний крохмаль і обережно перемішайте силіконовою лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти максимум повітряних бульбашок.
- Викладіть білкову масу на деко, застелене якісним силіконізованим пергаментом, і розрівняйте у рівний прямокутний пласт завтовшки приблизно 1,5 сантиметра.
- Випікайте основу в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці протягом 15 – 18 хвилин до легкого кремово-золотистого відтінку зверху.
- Дістаньте готовий корж із духовки, переверніть його на чистий аркуш пергаменту, обережно зніміть папір, на якому він випікався, й дайте основі повністю охолонути протягом 10 хвилин.
- Тим часом перебийте блендером або ретельно розімніть виделкою м'який кисломолочний сир із грецьким йогуртом, підсолоджувачем і ваніллю до гладкої однорідної консистенції.
- Мандарини повністю очистьте від шкірки та білих волокон.
- Рівномірно розподіліть сирний крем по всій поверхні охолодженого білкового коржа, викладіть уздовж одного краю цілі мандарини щільним рядочком і за допомогою пергаменту акуратно згорніть щільний рулет.
- Загорніть десерт у пергамент або харчову плівку, покладіть у холодильник на 1 годину для стабілізації, після чого наріжте гострим ножем на порційні шматочки.
Як підібрати мандарини, щоб рулет тримав форму і не гірчив
Для такого десерту найкраще підходять невеликі мандарини тонкошкірих сортів на кшталт клементинів, які мають солодкий м'якуш без кісточок і мінімум білих перетинок. Обов'язково знімайте з плодів товсті білі прожилки перед складанням рулету, адже саме вони містять природний глікозид нарингін, який надає цитрусовим відчутної гіркоти в поєднанні з молочними продуктами.
Якщо ж мандарини мають помітну кислинку, їх можна попередньо на 30 секунд опустити в теплу воду – це миттєво зробить смак м'якшим і солодшим.