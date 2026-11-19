Основою для ніжного коржа виступають збиті яєчні білки з кукурудзяним крохмалем, завдяки чому основа виходить невагомою, гнучкою та легко скручується без жодної тріщини. Усередині ховається делікатний крем із кисломолочного сиру та грецького йогурту, а головною родзинкою в розрізі стають цілі солодкі мандарини, викладені в ряд.

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У кожному шматочку такий десерт виглядає як витвір кондитерського мистецтва, готується всього за 25 хвилин і тішить яскравим цитрусовим ароматом.

Як приготувати мандариновий рулет?

Час : 25 хвилин + 1 година на стабілізацію

: 25 хвилин + 1 година на стабілізацію Порцій: 6

Інгредієнти:

білкова основа:

– 4 охолоджені яєчні білки;

– 25 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 столова ложка підсолоджувача (еритриту або стевії);

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки лимонного соку;

крем та начинка:

– 250 грамів м'якого кисломолочного сиру 5% жирності;

– 2 столові ложки густого грецького йогурту;

– 1 столова ложка підсолоджувача;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту або дрібка ваніліну;

– 4 невеликі солодкі мандарини без кісточок.

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Приготування:

Відокремте білки від жовтків, перекладіть їх у суху знежирену миску, додайте дрібку солі та лимонний сік і збийте міксером на середніх обертах до появи м'якої піни. Продовжуючи збивати на високій швидкості, поступово всипте підсолоджувач і доведіть масу до стійких глянцевих піків. Акуратно просійте у збиті білки кукурудзяний крохмаль і обережно перемішайте силіконовою лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти максимум повітряних бульбашок. Викладіть білкову масу на деко, застелене якісним силіконізованим пергаментом, і розрівняйте у рівний прямокутний пласт завтовшки приблизно 1,5 сантиметра. Випікайте основу в заздалегідь розігрітій до 170 градусів духовці протягом 15 – 18 хвилин до легкого кремово-золотистого відтінку зверху. Дістаньте готовий корж із духовки, переверніть його на чистий аркуш пергаменту, обережно зніміть папір, на якому він випікався, й дайте основі повністю охолонути протягом 10 хвилин. Тим часом перебийте блендером або ретельно розімніть виделкою м'який кисломолочний сир із грецьким йогуртом, підсолоджувачем і ваніллю до гладкої однорідної консистенції. Мандарини повністю очистьте від шкірки та білих волокон. Рівномірно розподіліть сирний крем по всій поверхні охолодженого білкового коржа, викладіть уздовж одного краю цілі мандарини щільним рядочком і за допомогою пергаменту акуратно згорніть щільний рулет. Загорніть десерт у пергамент або харчову плівку, покладіть у холодильник на 1 годину для стабілізації, після чого наріжте гострим ножем на порційні шматочки.

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Як підібрати мандарини, щоб рулет тримав форму і не гірчив

Для такого десерту найкраще підходять невеликі мандарини тонкошкірих сортів на кшталт клементинів, які мають солодкий м'якуш без кісточок і мінімум білих перетинок. Обов'язково знімайте з плодів товсті білі прожилки перед складанням рулету, адже саме вони містять природний глікозид нарингін, який надає цитрусовим відчутної гіркоти в поєднанні з молочними продуктами.

Якщо ж мандарини мають помітну кислинку, їх можна попередньо на 30 секунд опустити в теплу воду – це миттєво зробить смак м'якшим і солодшим.