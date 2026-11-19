Роскошный мандариновый рулет / PolinaPastry
Этот мандариновый рулет – настоящая находка для зимнего чаепития, когда хочется создать праздничное настроение без пшеничной муки, сливочного масла и рафинированного сахара.
Основой для нежного коржа служат взбитые яичные белки с кукурузным крахмалом, поэтому основа получается воздушной, эластичной и легко скручивается без единой трещины. Внутри скрывается нежный крем из творога и греческого йогурта, а главной изюминкой в разрезе становятся целые сладкие мандарины, выложенные в ряд.
В каждом кусочке такой десерт выглядит как произведение кондитерского искусства, готовится всего за 25 минут и радует ярким цитрусовым ароматом.
Как приготовить мандариновый рулет?
- Время: 25 минут + 1 час на стабилизацию
- Порций: 6
Ингредиенты:
белковая основа:
– 4 охлажденных яичных белка;
– 25 граммов кукурузного крахмала;
– 1 столовая ложка подсластителя (эритрита или стевии);
– 1 щепотка каменной соли;
– 1/2 чайной ложки лимонного сока;
крем и начинка:
– 250 граммов мягкого творога 5% жирности;
– 2 столовые ложки густого греческого йогурта;
– 1 столовая ложка подсластителя;
– 1 чайная ложка ванильного экстракта или щепотка ванилина;
– 4 небольших сладких мандарина без косточек.
Приготовление:
- Отделите белки от желтков, переложите их в сухую обезжиренную миску, добавьте щепотку соли и лимонный сок и взбейте миксером на средних оборотах до появления мягкой пены.
- Продолжая взбивать на высокой скорости, постепенно всыпьте подсластитель и доведите массу до устойчивых глянцевых пиков.
- Аккуратно просейте во взбитые белки кукурузный крахмал и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить как можно больше воздушных пузырьков.
- Выложите белковую массу на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом, и разровняйте в ровный прямоугольный пласт толщиной примерно 1,5 сантиметра.
- Выпекайте основу в заранее разогретой до 170 градусов духовке в течение 15 – 18 минут до появления легкого кремово-золотистого оттенка сверху.
- Достаньте готовый корж из духовки, переверните его на чистый лист пергамента, осторожно снимите бумагу, на которой он выпекался, и дайте основе полностью остыть в течение 10 минут.
- Тем временем взбейте блендером или тщательно разомните вилкой мягкий творог с греческим йогуртом, подсластителем и ванилью до гладкой однородной консистенции.
- Мандарины полностью очистите от кожуры и белых волокон.
- Равномерно распределите творожный крем по всей поверхности охлажденного белкового коржа, выложите вдоль одного края целые мандарины плотным рядом и с помощью пергамента аккуратно сверните плотный рулет.
- Заверните десерт в пергамент или пищевую пленку, поместите в холодильник на 1 час для стабилизации, после чего нарежьте острым ножом на порционные кусочки.
Как подобрать мандарины, чтобы рулет держал форму и не горчил
Для такого десерта лучше всего подходят небольшие мандарины тонкокожих сортов, таких как клементины, которые имеют сладкую мякоть без косточек и минимум белых перегородок. Обязательно удаляйте с плодов толстые белые прожилки перед формированием рулета, ведь именно они содержат природный гликозид нарингин, который придает цитрусовым заметную горечь в сочетании с молочными продуктами.
Если же мандарины имеют заметную кислинку, их можно предварительно на 30 секунд опустить в теплую воду – это мгновенно сделает вкус мягче и слаще.
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