Основой для нежного коржа служат взбитые яичные белки с кукурузным крахмалом, поэтому основа получается воздушной, эластичной и легко скручивается без единой трещины. Внутри скрывается нежный крем из творога и греческого йогурта, а главной изюминкой в разрезе становятся целые сладкие мандарины, выложенные в ряд.

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В каждом кусочке такой десерт выглядит как произведение кондитерского искусства, готовится всего за 25 минут и радует ярким цитрусовым ароматом.

Как приготовить мандариновый рулет?

Время : 25 минут + 1 час на стабилизацию

: 25 минут + 1 час на стабилизацию Порций: 6

Ингредиенты:

белковая основа:

– 4 охлажденных яичных белка;

– 25 граммов кукурузного крахмала;

– 1 столовая ложка подсластителя (эритрита или стевии);

– 1 щепотка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки лимонного сока;

крем и начинка:

– 250 граммов мягкого творога 5% жирности;

– 2 столовые ложки густого греческого йогурта;

– 1 столовая ложка подсластителя;

– 1 чайная ложка ванильного экстракта или щепотка ванилина;

– 4 небольших сладких мандарина без косточек.

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Приготовление:

Отделите белки от желтков, переложите их в сухую обезжиренную миску, добавьте щепотку соли и лимонный сок и взбейте миксером на средних оборотах до появления мягкой пены. Продолжая взбивать на высокой скорости, постепенно всыпьте подсластитель и доведите массу до устойчивых глянцевых пиков. Аккуратно просейте во взбитые белки кукурузный крахмал и осторожно перемешайте силиконовой лопаткой движениями снизу вверх, чтобы сохранить как можно больше воздушных пузырьков. Выложите белковую массу на противень, застеленный качественным силиконизированным пергаментом, и разровняйте в ровный прямоугольный пласт толщиной примерно 1,5 сантиметра. Выпекайте основу в заранее разогретой до 170 градусов духовке в течение 15 – 18 минут до появления легкого кремово-золотистого оттенка сверху. Достаньте готовый корж из духовки, переверните его на чистый лист пергамента, осторожно снимите бумагу, на которой он выпекался, и дайте основе полностью остыть в течение 10 минут. Тем временем взбейте блендером или тщательно разомните вилкой мягкий творог с греческим йогуртом, подсластителем и ванилью до гладкой однородной консистенции. Мандарины полностью очистите от кожуры и белых волокон. Равномерно распределите творожный крем по всей поверхности охлажденного белкового коржа, выложите вдоль одного края целые мандарины плотным рядом и с помощью пергамента аккуратно сверните плотный рулет. Заверните десерт в пергамент или пищевую пленку, поместите в холодильник на 1 час для стабилизации, после чего нарежьте острым ножом на порционные кусочки.

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Как подобрать мандарины, чтобы рулет держал форму и не горчил

Для такого десерта лучше всего подходят небольшие мандарины тонкокожих сортов, таких как клементины, которые имеют сладкую мякоть без косточек и минимум белых перегородок. Обязательно удаляйте с плодов толстые белые прожилки перед формированием рулета, ведь именно они содержат природный гликозид нарингин, который придает цитрусовым заметную горечь в сочетании с молочными продуктами.

Если же мандарины имеют заметную кислинку, их можно предварительно на 30 секунд опустить в теплую воду – это мгновенно сделает вкус мягче и слаще.