11 серпня, 20:29
Насолода на цілий рік: маринуємо гриби – смачно і без зайвих турбот

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Мариновані гриби є універсальною закускою, яка підходить для буднів та свят.
  • Вони добре поєднуються з картоплею та іншими гарнірами.

Мариновані гриби – це закуска, яка доречна як в будні, так і на святковому столі. Особливо добре вони смакують з картоплею, але не будуть зайвими і в парі з іншими гарнірами.

Гриби – це справжній подарунок природи, який точно повинен бути у ваших запасах. 24 Канал пропонує скористатися простим рецептом від порталу Lviv.Media та заготувати закуску, яку завжди радо зустрічають на столі. 

Як замаринувати гриби? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: залежно від розміру банок 

Інгредієнти
– 1 – 1,5 кілограма будь-яких грибів;
– 1,5 літра води;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 50 грамів оцту;
– кілька зубчиків часнику;
– кілька горошин духмяного та чорного перцю;
 – кілька бруньок гвоздики.

Приготування

  1. Відварюємо гриби, бульйон зливаємо. Чекаємо, поки охолонуть, і перекладаємо у стерилізовані банки.
  2. Кипʼятимо воду, додаємо всі інгредієнти для маринаду,  доводимо все разом до кипіння.
  3. Заливаємо банки маринадом та закручуємо. 

Смачного!

А поруч з грибами варто заготувати улюблену кабачкову ікру. Це саме та закуска, яка ніколи не стоїть до наступного сезону. 