Ці кабачки зʼїдають швидше за огірки: маринуємо у кетчупі за кілька хвилин

З цим рецептом ви більше ніколи не будете бідкатися на достаток кабачків. Вони виходять хрусткими та пікантними – ідеальний додаток до будь-якої трапези.

Якщо хочете позбавити себе зайвих турбот та легко отримати великий запас апетитних кабачків на зиму – тоді цей спосіб саме для вас! Кетчуп надасть їм легкої пікантності, яку ви точно оціните, розповідає TikTok diali_cooking.

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Як замаринувати кабачки у кетчупі?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3 банки на 1 літр

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– оцет – від стакана;

– 1 стакан цукру;

– 1 столова ложка солі;

– 4 столові ложки кетчупу Чилі.

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Приготування: