Если хотите избавиться от лишних хлопот и легко заготовить большой запас аппетитных кабачков на зиму – тогда этот способ именно для вас! Кетчуп придаст им легкую пикантность, которую вы точно оцените, рассказывает TikTok-канал diali_cooking.
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Как замариновать кабачки в кетчупе?
- Время: 20 минут
- Порций: 3 банки по 1 литру
Ингредиенты:
– 2 килограмма кабачков;
– уксус – от стакана;
– 1 стакан сахара;
– 1 столовая ложка соли;
– 4 столовые ложки кетчупа "Чили".
Эта закуска станет вашей любимой: смотрите видеоЧитайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Приготовление:
- Стеклянную тару предварительно промываем и отправляем на стерилизацию в духовку, разогретую до 100 градусов, примерно на 10–15 минут, а крышки отдельно провариваем в кипятке.
- Для приготовления маринада смешиваем в кастрюле воду, соль, сахар, уксус и кетчуп, после чего доводим смесь до кипения.
- Тем временем на дно каждой баночки кладем по 5 горошин черного перца (и гвоздику, если любите ее аромат), а сверху максимально плотно выкладываем кабачки, нарезанные кружочками толщиной около 1 сантиметра.
- Овощи в банках заливаем кипящим маринадом и герметично закручиваем.
- По желанию, для надежности заготовки можно дополнительно простерилизовать в кастрюле с водой в течение 10 минут.
- Готовую консервацию обязательно переворачиваем вверх дном, хорошо укутываем и оставляем так до полного остывания.