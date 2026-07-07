Якщо хочете позбавити себе зайвих турбот та легко отримати великий запас апетитних кабачків на зиму – тоді цей спосіб саме для вас! Кетчуп надасть їм легкої пікантності, яку ви точно оціните, розповідає TikTok diali_cooking.
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Як замаринувати кабачки у кетчупі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3 банки на 1 літр
Інгредієнти:
– 2 кілограми кабачків;
– оцет – від стакана;
– 1 стакан цукру;
– 1 столова ложка солі;
– 4 столові ложки кетчупу Чилі.
Ця закуска буде вашою улюбленою: дивіться відеоНе користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Приготування:
- Скляну тару попередньо промиваємо та відправляємо на стерилізацію в духовку, розігріту до 100 градусів, приблизно на 10 – 15 хвилин, а кришки окремо проварюємо в окропі.
- Для приготування маринаду з'єднуємо в каструлі воду, сіль, цукор, оцет і кетчуп, після чого доводимо суміш до кипіння.
- Тим часом на дно кожної баночки кидаємо по 5 горошин чорного перцю (і гвоздику, якщо любите її аромат), а зверху максимально щільно викладаємо кабачки, нарізані кружальцями завтовшки близько 1 сантиметр.
- Овочі в банках заливаємо киплячим маринадом і герметично закручуємо.
- За бажанням, для надійності заготовки можна додатково простерилізувати у каструлі з водою протягом 10 хвилин.
- Готову консервацію обов'язково перевертаємо догори дном, добре укутуємо й залишаємо так до повного вистигання.