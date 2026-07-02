Маринуємо кабачки за годину: рецепт улюбленої закуски літа

Кабачки можна не тільки смажити та запікати. Вам точно сподобається маринування – це можливість отримати смачну закуску без зусиль.

Приготування цієї закуски зекономить вам чимало енергії, адже вам знадобляться лише базові інгредієнти та близько години часу. Кабачки маринуються миттєво, позбавляючи вас потреби у тривалому очікуванні, розповідає ютуб-канал "Смачно та гарно вдома". Читайте також Чому кукурудза тепер вариться за 10 хвилин, а не за 3 години, як раніше Як швидко замаринувати кабачки? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4 Інгредієнти:

– 800 грамів кабачка;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки кропу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– 1/4 чайної ложки чорного перцю грубого помелу;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії. Чудова літня закуска: дивіться відео Приготування: Промийте кабачки із зеленню, видаліть хвостики й нашаткуйте овочі тонкими слайсами. Перекладіть їх у глибокий скляний посуд, добре посоліть, перемішайте та залишіть на 30 – 40 хвилин для виділення соку. Дрібно посічіть кріп та іншу улюблену зелень. Зробіть заправку, з'єднавши в окремій мисці оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, вичавлений часник та спеції. Злийте з кабачків увесь зайвий сік, додайте до них зелень і залийте готовим маринадом. Ретельно вимішайте закуску, накрийте й відправте в холодильник на 1 – 1,5 години перед подачею.