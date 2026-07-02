Маринуємо кабачки за годину: рецепт улюбленої закуски літа
Кабачки можна не тільки смажити та запікати. Вам точно сподобається маринування – це можливість отримати смачну закуску без зусиль.
Приготування цієї закуски зекономить вам чимало енергії, адже вам знадобляться лише базові інгредієнти та близько години часу. Кабачки маринуються миттєво, позбавляючи вас потреби у тривалому очікуванні, розповідає ютуб-канал "Смачно та гарно вдома".
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Як швидко замаринувати кабачки?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 800 грамів кабачка;
– 1 чайна ложка солі;
– 3 столові ложки кропу;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– 1/4 чайної ложки чорного перцю грубого помелу;
– 1 столова ложка меду;
– 2 столові ложки бальзамічного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії.
Чудова літня закуска: дивіться відео
Приготування:
- Промийте кабачки із зеленню, видаліть хвостики й нашаткуйте овочі тонкими слайсами.
- Перекладіть їх у глибокий скляний посуд, добре посоліть, перемішайте та залишіть на 30 – 40 хвилин для виділення соку.
- Дрібно посічіть кріп та іншу улюблену зелень.
- Зробіть заправку, з'єднавши в окремій мисці оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, вичавлений часник та спеції.
- Злийте з кабачків увесь зайвий сік, додайте до них зелень і залийте готовим маринадом.
- Ретельно вимішайте закуску, накрийте й відправте в холодильник на 1 – 1,5 години перед подачею.