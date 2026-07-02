Приготовление этой закуски сэкономит вам немало сил, ведь вам понадобятся лишь основные ингредиенты и около часа времени. Кабачки маринуются мгновенно, избавляя вас от необходимости долго ждать, рассказывает YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".
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Как быстро замариновать кабачки?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 800 граммов кабачка;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки укропа;
– 2–3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка прованских трав;
– 1/4 чайной ложки черного перца крупного помола;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;
– 2 столовые ложки оливкового масла.
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Приготовление:
- Промойте кабачки с зеленью, удалите хвостики и нарежьте овощи тонкими ломтиками.
- Переложите их в глубокую стеклянную посуду, хорошо посолите, перемешайте и оставьте на 30 – 40 минут, чтобы выделился сок.
- Мелко нарежьте укроп и другую любимую зелень.
- Приготовьте заправку, смешав в отдельной миске оливковое масло, бальзамический уксус, мед, выдавленный чеснок и специи.
- Слейте с кабачков весь лишний сок, добавьте к ним зелень и залейте готовым маринадом.
- Тщательно перемешайте закуску, накройте и отправьте в холодильник на 1 – 1,5 часа перед подачей.