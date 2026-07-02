Приготовление этой закуски сэкономит вам немало сил, ведь вам понадобятся лишь основные ингредиенты и около часа времени. Кабачки маринуются мгновенно, избавляя вас от необходимости долго ждать, рассказывает YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".

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Как быстро замариновать кабачки?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 800 граммов кабачка;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 столовые ложки укропа;

– 2–3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка прованских трав;

– 1/4 чайной ложки черного перца крупного помола;

– 1 столовая ложка меда;

– 2 столовые ложки бальзамического уксуса;

– 2 столовые ложки оливкового масла.

Прекрасная летняя закуска: смотрите видео

Приготовление: