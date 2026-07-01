Причина гораздо проще. На столе оказалась другая кукуруза – более молодая, более сладкая и с более нежными зернами, сообщает 24 Канал.

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Почему раньше кукурузу варили часами?

Многие помнят кукурузу, которую нужно было долго держать в кипящей воде. Часто это были не сладкие столовые сорта, а обычная кормовая или переросшая кукуруза. Ее выращивали не для того, чтобы есть молодыми початками с солью, а для получения зерна, муки, крупы или корма.

У такой кукурузы зерна более плотные, грубые и менее сочные. Когда початок долго висит на стебле, сахара в зернах постепенно превращаются в крахмал.

Без кукурузы невозможно представить лето / Фото unsplash

Из-за этого кукуруза становится более твердой, и варка уже не очень спасает ситуацию. Ее можно держать в кастрюле и час, и два, но нежной, как молодая сладкая кукуруза, она не станет.

Еще одна причина – время сбора урожая. Раньше кукурузу часто срывали тогда, когда она уже хорошо созрела. Для поля это нормально. Для кастрюли – не всегда. Молодой початок имеет совсем другую текстуру: зерна сочные, легко прокалываются ногтем, а внутри еще много молочного сока.

Почему современная молодая кукуруза готовится так быстро?

На рынках и в магазинах сейчас чаще всего продают сладкую кукурузу, которую собирают в молочной спелости. Это момент, когда зерна уже сформированы, но еще не успели стать сухими и крахмалистыми. Именно такая кукуруза варится быстро.

Для молодых початков обычно достаточно 10 – 15 минут после закипания воды. Если кукуруза очень нежная, иногда хватает даже меньше. Дольше варить ее нет смысла: вкус может стать водянистым, а зерна потеряют приятную упругость. Сладкие сорта обладают большей естественной сладостью и более нежной оболочкой зерна. Поэтому их не нужно "разваривать" часами. Наоборот, главное – не переварить.

Как по внешнему виду понять, что кукуруза сварится быстро?

Лучше всего брать початки со светлыми или насыщенно-желтыми, но не сухими зернами. Они должны плотно прилегать друг к другу, быть гладкими и сочными на вид. Есть простой способ проверки: нажмите ногтем на зернышко. Если из него вытекает беловатый сок, кукуруза молодая. Такой початок сварится быстро и будет мягким.

Если зерно твердое, сухое, ноготь почти не оставляет следа – кукуруза уже переросла. Ее придется варить значительно дольше, но результат все равно может оказаться не таким, как хотелось бы. Листья тоже многое подсказывают. У свежей молодой кукурузы они зеленые, не полностью высохшие, а "волоски" сверху могут быть немного влажными и мягкими. Если листья сухие, желтые, ломкие, а сам початок выглядит тяжелым и грубым, перед вами, скорее всего, не самая молодая кукуруза.

Как вкусно приготовить вареную кукурузу?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– несколько веточек тимьяна;

– 4 початка кукурузы;

– 200 граммов сливочных плавленых сырков;

– 8 горошин перца;

– соль по вкусу.

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Приготовление: