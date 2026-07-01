Причина гораздо проще. На столе оказалась другая кукуруза – более молодая, более сладкая и с более нежными зернами, сообщает 24 Канал.
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Почему раньше кукурузу варили часами?
Многие помнят кукурузу, которую нужно было долго держать в кипящей воде. Часто это были не сладкие столовые сорта, а обычная кормовая или переросшая кукуруза. Ее выращивали не для того, чтобы есть молодыми початками с солью, а для получения зерна, муки, крупы или корма.
У такой кукурузы зерна более плотные, грубые и менее сочные. Когда початок долго висит на стебле, сахара в зернах постепенно превращаются в крахмал.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Без кукурузы невозможно представить лето / Фото unsplash
Из-за этого кукуруза становится более твердой, и варка уже не очень спасает ситуацию. Ее можно держать в кастрюле и час, и два, но нежной, как молодая сладкая кукуруза, она не станет.
Еще одна причина – время сбора урожая. Раньше кукурузу часто срывали тогда, когда она уже хорошо созрела. Для поля это нормально. Для кастрюли – не всегда. Молодой початок имеет совсем другую текстуру: зерна сочные, легко прокалываются ногтем, а внутри еще много молочного сока.
Почему современная молодая кукуруза готовится так быстро?
На рынках и в магазинах сейчас чаще всего продают сладкую кукурузу, которую собирают в молочной спелости. Это момент, когда зерна уже сформированы, но еще не успели стать сухими и крахмалистыми. Именно такая кукуруза варится быстро.
Для молодых початков обычно достаточно 10 – 15 минут после закипания воды. Если кукуруза очень нежная, иногда хватает даже меньше. Дольше варить ее нет смысла: вкус может стать водянистым, а зерна потеряют приятную упругость. Сладкие сорта обладают большей естественной сладостью и более нежной оболочкой зерна. Поэтому их не нужно "разваривать" часами. Наоборот, главное – не переварить.
Как по внешнему виду понять, что кукуруза сварится быстро?
Лучше всего брать початки со светлыми или насыщенно-желтыми, но не сухими зернами. Они должны плотно прилегать друг к другу, быть гладкими и сочными на вид. Есть простой способ проверки: нажмите ногтем на зернышко. Если из него вытекает беловатый сок, кукуруза молодая. Такой початок сварится быстро и будет мягким.
Если зерно твердое, сухое, ноготь почти не оставляет следа – кукуруза уже переросла. Ее придется варить значительно дольше, но результат все равно может оказаться не таким, как хотелось бы. Листья тоже многое подсказывают. У свежей молодой кукурузы они зеленые, не полностью высохшие, а "волоски" сверху могут быть немного влажными и мягкими. Если листья сухие, желтые, ломкие, а сам початок выглядит тяжелым и грубым, перед вами, скорее всего, не самая молодая кукуруза.
Как вкусно приготовить вареную кукурузу?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 литр воды;
– несколько веточек тимьяна;
– 4 початка кукурузы;
– 200 граммов сливочных плавленых сырков;
– 8 горошин перца;
– соль по вкусу.
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Приготовление:
- Доведите воду до кипения, нарежьте сырки и бросьте их в кастрюлю.
- Перемешивайте до полного растворения.
- Добавьте остальные ингредиенты и еще раз хорошо перемешайте.
- Положите в кастрюлю кукурузу и варите 20 минут под крышкой.