Приготування цієї закуски зекономить вам чимало енергії, адже вам знадобляться лише базові інгредієнти та близько години часу. Кабачки маринуються миттєво, позбавляючи вас потреби у тривалому очікуванні, розповідає ютуб-канал "Смачно та гарно вдома".

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Як швидко замаринувати кабачки?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів кабачка;

– 1 чайна ложка солі;

– 3 столові ложки кропу;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка прованських трав;

– 1/4 чайної ложки чорного перцю грубого помелу;

– 1 столова ложка меду;

– 2 столові ложки бальзамічного оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії.

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Приготування: