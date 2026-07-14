Ці швидкі огірки замінять всі мариновані: робимо рецепт з кімчі

Смачна та пікантна закуска ніколи не буде зайвою на вашому столі. Особливо, коли йдеться про улюблені хрумкі огірочки!

Огірочки кімчі стануть ідеальним доповненням будь-якої літньої трапези. Ця закуска за рецептом myroslava_pekariuk стануть постійним пунктом вашого щоденного раціону. Як приготувати огірочки кімчі? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2 Інгредієнти:

– 6 огірків;

– 1 морква;

– половинка перцю чилі;

– 2 зубчики часнику;

– 1 пучок зеленої цибулі;

– 1,5 столової ложки солі;

соус:

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– 2 столові ложки олії;

– 1 чайна ложка пластівців чилі;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 столова ложка кунжуту. Ці огірочки вас здивують: дивіться відео Приготування: Зробіть на огірках поздовжні надрізи навхрест, залишаючи один кінець цілим. Рясно пересипте їх сіллю й залиште приблизно на 20 – 30 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу. Після цього злийте утворений сік та промийте овочі під струменем прохолодної води. Поки огірки стікають, підготуйте овочеву суміш: нашаткуйте моркву тонкою соломкою, подрібніть зелену цибулю та гострий чилі, а часник вичавіть через прес. Поєднайте ці компоненти із заправкою для соусу й ретельно вимішайте. Обережно начиніть кожен огірок підготовленою масою та щільно складіть їх у глибокий контейнер. Відправте страву в холодильник мінімум на пару годин (а найкраще – на всю ніч), щоб вона добре просочилася смаками.