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14 липня, 16:39
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Ці швидкі огірки замінять всі мариновані: робимо рецепт з кімчі

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Смачна та пікантна закуска ніколи не буде зайвою на вашому столі. Особливо, коли йдеться про улюблені хрумкі огірочки!

Огірочки кімчі стануть ідеальним доповненням будь-якої літньої трапези. Ця закуска за рецептом myroslava_pekariuk стануть постійним пунктом вашого щоденного раціону. 

Як приготувати огірочки кімчі? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти: 
– 6 огірків;
– 1 морква;
– половинка перцю чилі;
– 2 зубчики часнику;
–  1 пучок зеленої цибулі;
– 1,5 столової ложки солі;
соус: 
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка пластівців чилі;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка кунжуту. 

Ці огірочки вас здивують: дивіться відео 

Приготування

  1. Зробіть на огірках поздовжні надрізи навхрест, залишаючи один кінець цілим.
  2. Рясно пересипте їх сіллю й залиште приблизно на 20 – 30 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу.
  3. Після цього злийте утворений сік та промийте овочі під струменем прохолодної води.
  4. Поки огірки стікають, підготуйте овочеву суміш: нашаткуйте моркву тонкою соломкою, подрібніть зелену цибулю та гострий чилі, а часник вичавіть через прес.
  5. Поєднайте ці компоненти із заправкою для соусу й ретельно вимішайте.
  6. Обережно начиніть кожен огірок підготовленою масою та щільно складіть їх у глибокий контейнер.
  7. Відправте страву в холодильник мінімум на пару годин (а найкраще – на всю ніч), щоб вона добре просочилася смаками.

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