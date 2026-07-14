Огурчики кимчи станут идеальным дополнением к любой летней трапезе. Эта закуска по рецепту myroslava_pekariuk станет постоянным элементом вашего ежедневного рациона.
Как приготовить огурчики кимчи?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 6 огурцов;
– 1 морковь;
– половина перца чили;
– 2 зубчика чеснока;
– 1 пучок зеленого лука;
– 1,5 столовой ложки соли;
соус:
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 1 чайная ложка хлопьев чили;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка сахара;
– 1 столовая ложка кунжута.
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Приготовление:Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Сделайте на огурцах продольные надрезы крест-накрест, оставляя один конец целым.
- Обильно посыпьте их солью и оставьте примерно на 20–30 минут, чтобы они отдали лишнюю влагу.
- После этого слейте образовавшийся сок и промойте овощи под струей прохладной воды.
- Пока огурцы стекают, приготовьте овощную смесь: нашинкуйте морковь тонкой соломкой, измельчите зеленый лук и острый перец чили, а чеснок выжмите через пресс.
- Смешайте эти компоненты с заправкой для соуса и тщательно перемешайте.
- Аккуратно начините каждый огурец приготовленной смесью и плотно уложите их в глубокий контейнер.
- Поставьте блюдо в холодильник минимум на пару часов (а лучше всего – на всю ночь), чтобы оно хорошо пропиталось ароматами.