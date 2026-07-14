Огірочки кімчі стануть ідеальним доповненням будь-якої літньої трапези. Ця закуска за рецептом myroslava_pekariuk стануть постійним пунктом вашого щоденного раціону.
Як приготувати огірочки кімчі?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 огірків;
– 1 морква;
– половинка перцю чилі;
– 2 зубчики часнику;
– 1 пучок зеленої цибулі;
– 1,5 столової ложки солі;
соус:
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– 2 столові ложки олії;
– 1 чайна ложка пластівців чилі;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 столова ложка кунжуту.
Ці огірочки вас здивують: дивіться відео
Приготування:Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
- Зробіть на огірках поздовжні надрізи навхрест, залишаючи один кінець цілим.
- Рясно пересипте їх сіллю й залиште приблизно на 20 – 30 хвилин, щоб вони віддали зайву вологу.
- Після цього злийте утворений сік та промийте овочі під струменем прохолодної води.
- Поки огірки стікають, підготуйте овочеву суміш: нашаткуйте моркву тонкою соломкою, подрібніть зелену цибулю та гострий чилі, а часник вичавіть через прес.
- Поєднайте ці компоненти із заправкою для соусу й ретельно вимішайте.
- Обережно начиніть кожен огірок підготовленою масою та щільно складіть їх у глибокий контейнер.
- Відправте страву в холодильник мінімум на пару годин (а найкраще – на всю ніч), щоб вона добре просочилася смаками.