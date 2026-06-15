Ідеальні огірки до шашлику за 30 хвилин: ідеальний маринад, який став хітом соцмереж

Яке б мʼясо ви не смажили на вогні, а без овочів воно не смакуватиме на повну. А ще краще, коли овочі збагачені чудовим маринадом!

Навіть якщо похід на природу чи смаження мʼяса вийшов спонтанним, ви все одно зможете поставити на стіл щось оригінальніше, аніж просто нарізані овочі. Як швидко та смачно замаринувати огірки – розповів igor_shpigunov1. Цікаво То лопатка чи ребро: яке мʼясо краще обрати для гриля Як швидко замаринувати огірки? Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 2 перці чилі;

– 2 головки часнику;

– 1 великий пучок кропу;

– 1 червона цибуля;

– 1 столова ложка солі;

– 1 столова ложка цукру;

– 5 столових ложок олії;

– 3 столові ложки яблучного оцту. Ідеальне доповнення до смаженого мʼяса: дивіться відео Приготування: Огірки з червоною цибулею та чилі перетворюємо на апетитні скибочки, а часник із кропом дрібно кришимо для максимального аромату. Засипаємо все це цукром, сіллю, поливаємо яблучним оцтом та олією і влаштовуємо овочам добрячий струс прямо в мисці чи пакеті. Залишаємо цю вогняну суміш у спокої всього на 30 хвилин, щоб усі смаки капітально об'єдналися під кришкою.