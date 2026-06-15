Даже если поход на природу или приготовление мяса на гриле оказались спонтанными, вы всё равно сможете подать на стол что-то более оригинальное, чем просто нарезанные овощи. Как быстро и вкусно замариновать огурцы — рассказал igor_shpigunov1.

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Как быстро замариновать огурцы?

Ингредиенты:
– 1 килограмм огурцов;
– 2 перца чили;
– 2 головки чеснока;
– 1 большой пучок укропа;
– 1 красная луковица;
– 1 столовая ложка соли;
– 1 столовая ложка сахара;
– 5 столовых ложек растительного масла;
– 3 столовые ложки яблочного уксуса.

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Приготовление:

  1. Огурцы с красным луком и чили нарезаем аппетитными ломтиками, а чеснок с укропом мелко измельчаем для максимального аромата.
  2. Посыпаем все это сахаром, солью, поливаем яблочным уксусом и маслом и хорошенько встряхиваем овощи прямо в миске или пакете.
  3. Оставляем эту огненную смесь в покое всего на 30 минут, чтобы все вкусы основательно объединились под крышкой.