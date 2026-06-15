Навіть якщо похід на природу чи смаження мʼяса вийшов спонтанним, ви все одно зможете поставити на стіл щось оригінальніше, аніж просто нарізані овочі. Як швидко та смачно замаринувати огірки – розповів igor_shpigunov1.
Цікаво То лопатка чи ребро: яке мʼясо краще обрати для гриля
Як швидко замаринувати огірки?
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 2 перці чилі;
– 2 головки часнику;
– 1 великий пучок кропу;
– 1 червона цибуля;
– 1 столова ложка солі;
– 1 столова ложка цукру;
– 5 столових ложок олії;
– 3 столові ложки яблучного оцту.
Ідеальне доповнення до смаженого мʼяса: дивіться відеоЧитайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
Приготування:
- Огірки з червоною цибулею та чилі перетворюємо на апетитні скибочки, а часник із кропом дрібно кришимо для максимального аромату.
- Засипаємо все це цукром, сіллю, поливаємо яблучним оцтом та олією і влаштовуємо овочам добрячий струс прямо в мисці чи пакеті.
- Залишаємо цю вогняну суміш у спокої всього на 30 хвилин, щоб усі смаки капітально об'єдналися під кришкою.