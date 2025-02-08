Коли в коморі не залишилось: як приготувати мариновані огірки за 10 хвилин

Якщо у вас вдома не залишилось маринованих огірків, не потрібно бігти в магазин, якщо вони знадобляться. Ви легко можете приготувати спрощений варіант за лічені хвилини.

Є рецепти, які для господинь стають не просто рятівниками, а й роблять з них справжніх кулінарних майстринь, які швидко відтворюють страви, на які іншим потрібно багато часу. 24 Канал пропонує зберегти рецепт порталу Ukr.Media та швидко приготувати мариновані огірки, коли вони будуть потрібними. Цікаво Він може замінити вечерю: простий салат з буряка, який позмагається з вінегретом Рецепт швидких маринованих огірків Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– 1 огірок;

– 1 столова ложка яблучного оцту;

– 2 столові ложки води;

– 1 чайна ложка цукру;

– дрібка солі;

– 1/2 чайної ложки куркуми. Приготування: Ретельно вимийте огірки та наріжте їх кружечками середньої товщини. У керамічну або скляну миску налийте оцет та воду. Додайте цукор, сіль та куркуму (за бажанням). Ретельно перемішайте до повного розчинення цукру та солі. Викладіть нарізані огірки в миску з маринадом. Поставте миску в мікрохвильову піч на 6 – 7 хвилин за максимальної потужності. Через 2 – 3 хвилини відкрийте мікрохвильовку та перемішайте огірки для рівномірного прогрівання. Дістаньте миску з огірками з мікрохвильовки та дайте їм повністю охолонути. Для прискорення процесу охолодження можна перекласти огірки на тарілку. Готові мариновані огірочки можна подавати як закуску до будь-яких страв. За бажанням додайте до них дрібно нарізану цибулю та заправте олією. Смачного! Допоможе звичайне скло: як перевірити якість сметани.