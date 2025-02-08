Есть рецепты, что для хозяек становятся не просто спасителями, но и делают из них настоящих кулинарных мастериц, которые быстро воспроизводят блюда, на которые другим нужно много времени. 24 Канал предлагает сохранить рецепт портала Ukr.Media и быстро приготовить маринованные огурцы, когда они будут нужны.
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Рецепт быстрых маринованных огурцов
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 огурец;
– 1 столовая ложка яблочного уксуса;
– 2 столовые ложки воды;
– 1 чайная ложка сахара;
– щепотка соли;
– 1/2 чайной ложки куркумы.
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурцы и нарежьте их кружочками средней толщины.
- В керамическую или стеклянную миску налейте уксус и воду. Добавьте сахар, соль и куркуму (по желанию). Тщательно перемешайте до полного растворения сахара и соли.
- Выложите нарезанные огурцы в миску с маринадом. Поставьте миску в микроволновую печь на 6 – 7 минут при максимальной мощности.
- Через 2 – 3 минуты откройте микроволновку и перемешайте огурцы для равномерного прогревания.
- Достаньте миску с огурцами из микроволновки и дайте им полностью остыть. Для ускорения процесса охлаждения можно переложить огурцы на тарелку.
- Готовые маринованные огурчики можно подавать как закуску к любым блюдам. По желанию добавьте к ним мелко нарезанный лук и заправьте маслом.
Приятного аппетита!
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