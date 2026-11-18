Забудьте про магазинні гриби: як смачно замаринувати печериці з овочами
Мариновані печериці з овочами – це той випадок, коли проста закуска за кілька годин у холодильнику стає значно яскравішою на смак. Тут працює не лише маринад, а й природний грибний умамі, який особливо дружить із соєвим соусом.
Завдяки короткому попередньому відварюванню гриби залишаються пружними, не темніють і миттєво вбирають насичений букет ароматів, а поєднання соєвого соусу, натурального меду, яблучного оцту та французької гірчиці розкриває глибокий природний смак печериць значно яскравіше за класичні оцтові маринади.
Свіжі солодкий перець і морква додають страві приємного хрускоту та яскравих барв, роблячи подачу максимально апетитною. Якщо дати закусці настоятися в холодильнику бодай 4 – 6 годин, а краще залишити на ніч, кожен шматочок просочиться ароматним соусом.
Як замаринувати печериці?
- Час: 20 хвилин + маринування
- Порцій: 4
Інгредієнти:
грибна та овочева основа:
– 500 грамів свіжих печериць;
– 1 великий солодкий болгарський перець;
– 1 середня морквина;
– 3 зубчики свіжого часнику;
– 20 грамів свіжого кропу або петрушки;
пряний маринад:
– 3 столові ложки соєвого соусу;
– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії;
– 1 чайна ложка яблучного 6% оцту;
– 1 чайна ложка рідкого меду;
– 1 чайна ложка французької гірчиці в зернах;
– 1/3 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю.
Приготування:
- Промиті печериці переберіть: дрібні грибочки залиште цілими, а більші розріжте навпіл або на 4 частини.
- Опустіть гриби в каструлю з киплячою водою, проваріть 5 – 7 хвилин і відкиньте на друшляк, щоб повністю стекла зайва рідина.
- Очищений від насіння болгарський перець наріжте тонкою довгою соломкою, моркву подрібніть на тертці для корейських салатів або наріжте тонкими смужками, а часник і свіжу зелень дрібно посічіть ножем.
- В окремій піалі з'єднайте соєвий соус, рафіновану олію, яблучний оцет, рідкий мед, зернисту гірчицю та чорний мелений перець, ретельно перемішавши вінчиком або виделкою до розчинення меду.
- Перекладіть теплі відварені печериці в глибоку миску, додайте підготовлені овочі, часник і зелень, залийте пряним маринадом і акуратно перемішайте.
- Накрийте ємність кришкою чи харчовою плівкою та приберіть у холодильник на 4 – 6 годин, а перед подачею ще раз перемішайте закуску.