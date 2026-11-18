Завдяки короткому попередньому відварюванню гриби залишаються пружними, не темніють і миттєво вбирають насичений букет ароматів, а поєднання соєвого соусу, натурального меду, яблучного оцту та французької гірчиці розкриває глибокий природний смак печериць значно яскравіше за класичні оцтові маринади.

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Свіжі солодкий перець і морква додають страві приємного хрускоту та яскравих барв, роблячи подачу максимально апетитною. Якщо дати закусці настоятися в холодильнику бодай 4 – 6 годин, а краще залишити на ніч, кожен шматочок просочиться ароматним соусом.

Як замаринувати печериці?

Час : 20 хвилин + маринування

: 20 хвилин + маринування Порцій: 4

Інгредієнти:

грибна та овочева основа:

– 500 грамів свіжих печериць;

– 1 великий солодкий болгарський перець;

– 1 середня морквина;

– 3 зубчики свіжого часнику;

– 20 грамів свіжого кропу або петрушки;

пряний маринад:

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії;

– 1 чайна ложка яблучного 6% оцту;

– 1 чайна ложка рідкого меду;

– 1 чайна ложка французької гірчиці в зернах;

– 1/3 чайної ложки свіжозмеленого чорного перцю.

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Приготування: