Как легко замариновать шампиньоны / Pixabay
Маринованные шампиньоны с овощами – это тот случай, когда простая закуска за несколько часов в холодильнике приобретает гораздо более насыщенный вкус. Здесь играет роль не только маринад, но и естественный грибной умами, который особенно хорошо сочетается с соевым соусом.
Благодаря кратковременной предварительной варке грибы остаются упругими, не темнеют и мгновенно впитывают насыщенный букет ароматов, а сочетание соевого соуса, натурального меда, яблочного уксуса и французской горчицы раскрывает глубокий естественный вкус шампиньонов гораздо ярче, чем классические уксусные маринады.
Свежий сладкий перец и морковь придают блюду приятный хруст и яркие цвета, делая подачу максимально аппетитной. Если дать закуске настояться в холодильнике хотя бы 4 – 6 часов, а лучше оставить на ночь, каждый кусочек пропитается ароматным соусом.
Как замариновать шампиньоны?
- Время: 20 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
грибная и овощная основа:
– 500 граммов свежих шампиньонов;
– 1 большой сладкий болгарский перец;
– 1 средняя морковь;
– 3 зубчика свежего чеснока;
– 20 граммов свежего укропа или петрушки;
пряный маринад:
– 3 столовые ложки соевого соуса;
– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла;
– 1 чайная ложка яблочного уксуса 6%;
– 1 чайная ложка жидкого меда;
– 1 чайная ложка французской горчицы в зернах;
– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Промытые шампиньоны переберите: мелкие грибы оставьте целыми, а более крупные разрежьте пополам или на 4 части.
- Опустите грибы в кастрюлю с кипящей водой, проварите 5–7 минут и откиньте на дуршлаг, чтобы полностью стекла лишняя жидкость.
- Очищенный от семян болгарский перец нарежьте тонкой длинной соломкой, морковь натрите на терке для корейских салатов или нарежьте тонкими полосками, а чеснок и свежую зелень мелко порубите ножом.
- В отдельной миске смешайте соевый соус, рафинированное масло, яблочный уксус, жидкий мед, зернистую горчицу и черный молотый перец, тщательно перемешав венчиком или вилкой до растворения меда.
- Переложите теплые отварные шампиньоны в глубокую миску, добавьте подготовленные овощи, чеснок и зелень, залейте пряным маринадом и аккуратно перемешайте.
- Накройте емкость крышкой или пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 4 – 6 часов, а перед подачей еще раз перемешайте закуску.
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