Благодаря кратковременной предварительной варке грибы остаются упругими, не темнеют и мгновенно впитывают насыщенный букет ароматов, а сочетание соевого соуса, натурального меда, яблочного уксуса и французской горчицы раскрывает глубокий естественный вкус шампиньонов гораздо ярче, чем классические уксусные маринады.

Adv

Свежий сладкий перец и морковь придают блюду приятный хруст и яркие цвета, делая подачу максимально аппетитной. Если дать закуске настояться в холодильнике хотя бы 4 – 6 часов, а лучше оставить на ночь, каждый кусочек пропитается ароматным соусом.

Как замариновать шампиньоны?

Время : 20 минут + маринование

: 20 минут + маринование Порций: 4

Ингредиенты:

грибная и овощная основа:

– 500 граммов свежих шампиньонов;

– 1 большой сладкий болгарский перец;

– 1 средняя морковь;

– 3 зубчика свежего чеснока;

– 20 граммов свежего укропа или петрушки;

пряный маринад:

– 3 столовые ложки соевого соуса;

– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка яблочного уксуса 6%;

– 1 чайная ложка жидкого меда;

– 1 чайная ложка французской горчицы в зернах;

– 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца.

Реклама

Приготовление: