Ваші консервовані помідори ніколи не будуть тріскати: що насправді треба робити перед заливкою
Ароматні мариновані помідори вдаються не випадково. Тут важливі щільні плоди, правильна заливка окропом і точний баланс солі, цукру та оцту.
Чому одні домашні помідори виходять пружними й ароматними, а інші – тріскаються просто в банці? Відповідь часто ховається не лише в маринаді, а й у підготовці самих плодів, наголошує "Господинька". ".
Як замаринувати помідори?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– помідори;
– кріп;
– петрушка;
– часник – по 1 зубчику на банку;
– цибуля;
– лавровий лист – по 2 на банку;
– чорний перець горошком;
– духмяний перець горошком;
– сіль;
– цукор;
– оцет 9%;
маринад (на 1 літр води):
– 1 столова ложка солі;
– 4 – 5 столових ложок цукру;
– 4 столові ложки оцту.
Підказка:
Для цього рецепта краще брати середні або невеликі щільні помідори – саме вони добре тримають форму. Кріп потрібно нарізати, петрушку розрізати навпіл, часник подрібнити, а цибулю нарізати дуже тонкими кільцями.
Помідори слід добре промити 2–3 рази й обов’язково проколоти зубочисткою. Так вони не потріскаються, коли ви заливатимете їх окропом.
Як закладати банки?
У кожну банку покладіть трохи зелені, зубчик часнику, цибулю, 2 – 3 горошини духмяного перцю та 2 лаврові листочки. Після цього щільно викладіть помідори.
Коли всі банки наповнені, залийте їх окропом по самі вінця, накрийте кришками та залиште на 20 – 30 хвилин. Воду після цього злийте в каструлю – на ній і готуватиметься маринад.
Як приготувати маринад?
На 1 літр води візьміть 1 столову ложку солі та 80 – 100 грамів цукру. Якщо любите солодші помідори, додавайте 100 грамів цукру, якщо менш солодкі – 80 грамів. Оцет додавайте з розрахунку 50 мілілітрів 9% оцту на 1 літр води.
Маринад доведіть до кипіння, добре перемішайте, щоб сіль і цукор повністю розчинилися, і ще раз дайте йому закипіти.
Як законсервувати помідори?
Готовим гарячим маринадом залийте помідори по самі вінця, щільно закрутіть кришками й переверніть банки догори дном. Після цього добре вкутайте їх теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
Коли банки охолонуть, перенесіть їх у підвал або комору. Там помідори чудово зберігаються й виходять ароматними, з приємним солодкуватим маринадом і хрусткою цибулею.