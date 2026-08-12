Почему одни домашние помидоры получаются упругими и ароматными, а другие – трескаются прямо в банке? Ответ часто кроется не только в маринаде, но и в подготовке самих плодов, отмечает "Господинька".
Как замариновать помидоры?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– помидоры;
– укроп;
– петрушка;
– чеснок – по 1 зубчику на банку;
– лук;
– лавровый лист – по 2 на банку;
– черный перец горошком;
– душистый перец горошком;
– соль;
– сахар;
– уксус 9%;
маринад (на 1 литр воды):
– 1 столовая ложка соли;
– 4 – 5 столовых ложек сахара;
– 4 столовые ложки уксуса.
Совет:
Для этого рецепта лучше брать средние или небольшие плотные помидоры – именно они хорошо держат форму. Укроп нужно нарезать, петрушку разрезать пополам, чеснок измельчить, а лук нарезать очень тонкими кольцами.
Помидоры следует хорошо промыть 2 – 3 раза и обязательно проколоть зубочисткой. Так они не растрескаются, когда вы будете заливать их кипятком.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как закладывать банки?
В каждую банку положите немного зелени, зубчик чеснока, лук, 2 – 3 горошины душистого перца и 2 лавровых листа. После этого плотно выложите помидоры.
Когда все банки наполнены, залейте их кипятком до самых краев, накройте крышками и оставьте на 20 – 30 минут. Воду после этого слейте в кастрюлю – на ней и будет готовиться маринад.
Как приготовить маринад?
На 1 литр воды возьмите 1 столовую ложку соли и 80–100 граммов сахара. Если любите более сладкие помидоры, добавляйте 100 граммов сахара, если менее сладкие – 80 граммов. Уксус добавляйте из расчета 50 миллилитров 9%-ного уксуса на 1 литр воды.
Доведите маринад до кипения, хорошо перемешайте, чтобы соль и сахар полностью растворились, и еще раз дайте ему закипеть.
Как законсервировать помидоры?
Готовым горячим маринадом залейте помидоры до самых краев, плотно закрутите крышками и переверните банки вверх дном. После этого хорошо укутайте их теплым одеялом и оставьте до полного остывания.
Когда банки остынут, перенесите их в подвал или кладовую. Там помидоры прекрасно хранятся и получаются ароматными, с приятным сладковатым маринадом и хрустящим луком.