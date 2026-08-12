Чому одні домашні помідори виходять пружними й ароматними, а інші – тріскаються просто в банці? Відповідь часто ховається не лише в маринаді, а й у підготовці самих плодів, наголошує "Господинька". ".

Як замаринувати помідори?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– помідори;

– кріп;

– петрушка;

– часник – по 1 зубчику на банку;

– цибуля;

– лавровий лист – по 2 на банку;

– чорний перець горошком;

– духмяний перець горошком;

– сіль;

– цукор;

– оцет 9%;

маринад (на 1 літр води):

– 1 столова ложка солі;

– 4 – 5 столових ложок цукру;

– 4 столові ложки оцту.

Підказка:

Для цього рецепта краще брати середні або невеликі щільні помідори – саме вони добре тримають форму. Кріп потрібно нарізати, петрушку розрізати навпіл, часник подрібнити, а цибулю нарізати дуже тонкими кільцями.

Помідори слід добре промити 2–3 рази й обов’язково проколоти зубочисткою. Так вони не потріскаються, коли ви заливатимете їх окропом.

Як закладати банки?

У кожну банку покладіть трохи зелені, зубчик часнику, цибулю, 2 – 3 горошини духмяного перцю та 2 лаврові листочки. Після цього щільно викладіть помідори.

Коли всі банки наповнені, залийте їх окропом по самі вінця, накрийте кришками та залиште на 20 – 30 хвилин. Воду після цього злийте в каструлю – на ній і готуватиметься маринад.

Як приготувати маринад?

На 1 літр води візьміть 1 столову ложку солі та 80 – 100 грамів цукру. Якщо любите солодші помідори, додавайте 100 грамів цукру, якщо менш солодкі – 80 грамів. Оцет додавайте з розрахунку 50 мілілітрів 9% оцту на 1 літр води.

Маринад доведіть до кипіння, добре перемішайте, щоб сіль і цукор повністю розчинилися, і ще раз дайте йому закипіти.

Як законсервувати помідори?

Готовим гарячим маринадом залийте помідори по самі вінця, щільно закрутіть кришками й переверніть банки догори дном. Після цього добре вкутайте їх теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.

Коли банки охолонуть, перенесіть їх у підвал або комору. Там помідори чудово зберігаються й виходять ароматними, з приємним солодкуватим маринадом і хрусткою цибулею.